Test din viden: Hvor mange rigtige svar kan du få i den helt nye indfødsretsprøve?

To gange om året kan man søge om dansk statsborgerskab. Men for at blive dansk statsborger skal man bestå indfødsretsprøven, hvor man skal svare rigtigt på minimum 36 ud af 45 spørgsmål. Kan du det? Prøv selv her

Det kræver hårdt arbejde at blive dansk statsborger. Listen over betingelser hos Udlændinge- og Integrationsministeriet er lang, og indfødsretsprøven er et af de mange krav, man skal bestå, for at kunne få et rødbedefarvet pas.

Indfødsretsprøven skal dokumentere ansøgernes kendskab til dansk kultur, historie, samfundsforhold og værdier. Selve testen består af 45 spørgsmål. 35 af disse kommer fra det tilgængelige læringsmateriale til indfødsretsprøven, fem spørgsmål omhandler aktuelle begivenheder og fem spørgsmål omhandler danske værdier.

Samlet skal man svare rigtigt på minimum 36 af de 45 spørgsmål - og minimum fire korrekte svar ud af de fem spørgsmål om danske værdier. Til prøven har ansøgerne i alt 45 minutter til at besvare spørgsmålene i indfødsretsprøven.

Se spørgsmålene til indfødsretsprøven i 2022 herunder og se, hvor mange rigtige du kan få.