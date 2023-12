Indikator forudser fald i ledigheden i november

Efter otte måneder med stigende ledighed ser der ud til at være sket et skifte i november.

Det viser Danmarks Statistiks ledighedsindikator, der giver et bud på den reelle ledighedsudvikling, baseret på foreløbige tal.

Det er noget overraskende i betragtning af, at dansk økonomi er droslet ned i gear.

Og det understreger, at det stærke danske arbejdsmarked har været en ekstraordinær faktor i dansk økonomi, der har set bomstærk ud det seneste år.

- Danmark har opnået drømmescenariet, hvor inflationen er normaliseret, og ledigheden nu ligefrem falder.

- Set i lyset af det vi frygtede, er det en glædelige situation, vi står i. Da vi stod her for et år siden med en inflation på over 10 procent, og hvor renten steg mærkbart, havde vi ikke turde drømme om, at vi var endt her hvor vi er i dag, siger seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv i en kommentar til tallene.

Mette Hørdum Larsen, der er cheføkonom hos Lederne har en mulig forklaringen på, at der stadig er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, selv om økonomien er gået i stå.

- Arbejdsmarkedet reagerer typisk lidt senere end økonomien – og nok særligt i en situation som denne, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere flere steder.

- Det kan nemlig betyde, at mange virksomheder holder længere tid på medarbejderne, end de ellers ville have gjort, siger hun.

Ledighedsindikatoren er kun et foreløbigt tal. Senere på måneden følger den egentlige opgørelse af ledigheden, som baserer sig på et større datamateriale.

