Indikator: Ledigheden stiger for femte måned i træk

Ledigheden stiger formentlig for femte måned i træk. Fra februar til marts kom der 400 flere ledige på det danske arbejdsmarked.

Det viser en tidlig indikator fra Danmarks Statistik.

Indikatoren viser, at der i marts var i alt 82.300 ledige. Det svarer til en ledighed på 2,8 procent.

I lyset af udviklingen i økonomien er det ikke en overraskelse, at der kommer fortsat flere ledige på det danske arbejdsmarked, fortæller Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank.

- Det er ikke hverken overraskende eller godt nyt, men det er godt nyt, at arbejdsløsheden kun i snegletempo bliver større, skriver han i en kommentar til tallene.

At ledigheden kun stiger forholdsvist beskedent tyder på, at dansk økonomi ikke nødvendigvis bliver voldsomt hårdt ramt af hverken inflation eller stigende renter, mener Søren Kristensen.

Netop stigende renter kan have stor betydning for antallet af ledige. Det skyldes, at høje renter trækker tempoet ud af økonomien.

Den svagt stigende ledighed bekræfter billedet af, at dansk økonomi er inde i en meget mild afmatning ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

Men han mener samtidig, at usikkerheden er stor, og at det derfor pludselig kan gå stærkt.

- Det er ikke mindst rentestigningerne, der dæmper økonomien, og det er netop også meningen med dem, men det er svært at dossere dem helt præcis, som erfaringen viser, skriver han i en kommentar.

I marts hævede Danmarks Nationalbank den ledende rente med 0,5 procentpoint, så den nu er oppe på 2,6 procent. Det var sjette gang Nationalbanken hævede renten siden sommeren 2022.

Ledighedsindikatoren viser, at der i marts kom 700 flere ledige på dagpenge og 300 færre på kontanthjælp. Det er omregnet til fuldtidsledige og korrigeret for sæsonudsving.

Tallet viser Danmarks Statistiks første bud på ledighedens udvikling. Der er en statistisk usikkerhed på 1000 personer i begge retninger.

/ritzau/