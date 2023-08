Indsatte dømt for vold mod livstidsdømt medfange

Fire mænd er ved Retten i Nykøbing Falster onsdag hver idømt ni måneders ubetinget fængsel for i Storstrøm Fængsel at have overfaldet en medfange, der afsoner en livstidsdom for tre drab.

Offeret har tidligere gået under navnet James Schmidt.

Tre af de dømte har taget betænkningstid i forhold til at anke. Den sidste ankede på stedet. Det oplyser anklageren i sagen.

Desuden er der blevet givet to advarsler til de to tiltalte, hvor der var nedlagt påstand om udvisning.

Overfaldet mod livstidsfangen skete 26. marts sidste år. Her blev han blandt andet stukket med en smørkniv af de fire indsatte, der er henholdsvis 20, 20, 34 og 36 år.

Alle fire personer har nægtet sig skyldige.

Ifølge Ekstra Bladet var det en enig domsmandsret, der idømte hver af dem ni måneders fængsel.

