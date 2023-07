Indtjening eksploderede: 2022 blev jubelår for energibranchen

Overskuddet er eksploderet hos de virksomheder, som beskæftiger sig med energiforsyning.

I alt havde 1066 virksomheder i branchen et samlet overskud på 60,7 milliarder kroner i 2022.

Året inden endte det samlede resultat som et underskud på en milliard kroner.

Det viser et dataudtræk fra cvr-registeret som revisionsvirksomheden Beierholm og Dataminds har lavet.

Fristen for at indsende årsregnskab for sidste år udløb for langt de fleste virksomheder fredag den 30. juni.

Udtrækket inkluderer de virksomheder, hvor der er data for både 2021 og 2022. I alt er data fra 104.105 virksomheder på tværs af brancher med i analysen.

I alt har 45 procent af virksomhederne på tværs af brancher oplevet en fremgang i resultatet.

Inden for energiforsyning har 66 procent af virksomhederne tjent mere i 2022 sammenlignet med året før.

Og en del af selskaberne har tilsyneladende ikke bare oplevet en lille fremgang.

For mens det gennemsnitlige resultat for virksomhederne i energibranchen lå på minus 900.000 kroner i 2021, var det steget til et gennemsnitligt overskud på 57 millioner kroner i 2022.

Det er den største gennemsnitlige fremgang på tværs af alle brancher i udtrækket.

Og ifølge Søren V. Pedersen, administrerende direktør i Beierholm, er det også en hidtil uset vækst.

- Det er voldsomme tal. Og det er ikke noget, vi har erfaring med at se ellers. Jeg har ikke set det før, siger han.

Beierholm mangler stadig at få de sidste regnskaber for 2022 ind, før analysen er fuldstændig. Men det overordnede billede vil være det samme, mener Søren V. Pedersen.

Energipriserne har siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022 svinget voldsomt.

Ser vi på de årlige prisstigninger, som bliver opgjort af Danmarks Statistik hver måned, toppede stigningerne i energipriserne i september.

Her var priserne på el, gas og brændsel steget 73 procent i løbet af et år.

Netop de store udsving i energipriserne har skabt grobund for usædvanligt store fortjenester for selskaber, der handler med energi. Og det har trukket det samlede overskud i branchen op.

- Der er meget, der indikerer, at det handler om de store udsving, der har været i energimarkedet og de muligheder, det har givet energihandlerne for at skabe avance (fortjeneste, red.), siger Søren V. Pedersen.

Der er eksempler på danske energihandelsselskaber, der har både fem-, ti- og 33-doblet sit overskud fra 2021 til 2022.

Eksempelvis blev aarhusianske InCommodities' resultat næsten tidoblet til 7,9 milliarder kroner i 2022.

De to største energihandelsselskaber herhjemme, Energi Danmark og Danske Commodities, tjente henholdsvis 8,8 og 10,9 milliarder kroner efter skat i 2022.

/ritzau/