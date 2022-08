Inflation i Tyskland stiger igen og påvirker også Danmark

Priserne i Tyskland bliver ved med at stige.

Tirsdag er nye tal for inflationen i landet blevet offentliggjort. De viser, at inflationen i august er på 7,9 procent.

Det er 0,4 procentpoint højere end i juli, hvor tallet lå på 7,5 procent.

Ifølge Bjørn Tangaa Sillemann, der er senioranalytiker i Danske Bank, er det noget, de tyske forbrugere kan mærke.

- Tallene viser, at der stadig er et meget stort pres på forbrugerpriserne i Tyskland. Det er med til at udhule købekraften hos den tyske forbruger, siger han.

Det er dog ikke kun de tyske forbrugere, der bliver ramt af den høje inflation i landet. Også i Danmark vil man kunne mærke, at tyskerne skal betale mere for deres indkøb.

- Tyskland er vores vigtigste samhandelspartner. De tyske forbrugere køber både direkte og af omveje masser af danske varer og tjenester.

- Tyskere er dem, vi har flest af i turismen herhjemme. Så det er klart bekymrende for Danmark, når de tyske forbrugere kommer under pres, siger Bjørn Tangaa Sillemann.

Energi og fødevarer er den primære kilde til den høje inflation i Tyskland. Det er til trods for, at den tyske regering har lavet flere tiltag for at beskytte forbrugerne fra de stigende energipriser.

Bjørn Tangaa Sillemann fortæller, at forventningen er, at inflationen vil stige yderligere den kommende tid.

- Vi har ikke set toppen endnu. Det er der flere årsager til. Det skyldes blandt andet de meget kraftige el- og gaspriser, som vi har set på det seneste.

- Dem har tyskerne ikke mærket det fulde til endnu, og det er klart vores forventning, at inflationen skal væsentligt højere op og vil toppe engang i andet halvår, siger Bjørn Tangaa Sillemann.

Hos Dansk Erhverv håber man, at man snart ser toppen af inflationen. Det fortæller Kristian Skriver, der er seniorøkonom.

- Vi tror og håber på, at vi snart kommer til at se toppen af inflationen. Men man må også bare sige, at der er et voldsomt stort underlæggende prispres, og det er svært at vide, hvor vi kommer hen herfra, siger han.

