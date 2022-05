Inflation og regnskaber udløser stor aktienedtur i USA

Aktieindeksene i USA lukker onsdag med store fald.

Dow Jones-indekset mistede 3,6 procent, mens Nasdaq, der omfatter tech-selskaber, blev hårdest ramt med en tilbagegang på 4,7 procent.

Det var især skuffende regnskabstal fra store detailkæder som Target og Lowe's samt bekymring for, at inflationen fortsætter med at stige, der fik investorerne til at sælge ud.

- Aktierne får hammeren, da inflationsfrygten og svage indtjeninger rammer stemningen hårdt, siger Fiona Cincotta, analytiker hos City Index til Bloomberg News. Det skriver Marketwire.

Target, der står bag en kæde af lavprisvarehuse, nedjusterede onsdag sine forventninger til hele årets indtjening. Det samme gjorde detailgiganten Walmart tirsdag.

Dermed tegner der sig et mønster af, at inflationen begynder at presse selskabernes indtjeningsevne.

- Inflationen rammer nu alle aspekter af regnskaberne, uanset om det er på transporten eller forstyrrelser i forsyningskæden, siger Nick Giacoumakis, direktør i Neirg Wealth Management, til avisen The Wall Street Journal.

- Kunderne køber ikke længere de dyrere varer, de typisk ville have købt. Alt dette løber ned igennem regnskaberne, siger Nick Giacoumakis til avisen.

Den vurdering bekræftes af Targets topchef, Brian Cornell.

- Vi er mindre profitable, end vi havde ventet at være, eller har til hensigt at være på sigt, siger administrerende direktør i Target, Brian Cornell, ifølge Bloomberg News.

Kursen på Target-aktien endte onsdagen med et fald på næsten 25 procent.

I april steg forbrugerpriserne i USA med 8,3 procent i forhold til samme måned året før Det var en spids lavere end i marts, da inflationen blev opgjort til 8,5 procent. Det var den højeste stigning i 41 år.

I Danmark sluttede det toneangivende aktieindeks, C25, onsdag med et minus på 0,6 procent.

/ritzau/