Inflation sender fødevarepriser på himmelflugt i Kina

Fødevarepriserne skyder i vejret i Kina, og det er nu næsten ni procent dyrere at købe mad i landet, end det var for et år siden.

Det viser landets fødevarespecifikke forbrugerprisindeks, som i september var 8,8 procent højere end for samme periode sidste år.

Generelt forbrugerprisindekset i Kina, som i mange andre lande, på himmelflugt.

Den generelle inflation var på 2,8 procent sammenlignet med september sidste år. Og hvad angår indekset for ting, som ikke er fødevarer, er det steget med 1,5 procent sammenlignet med sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

De høje priser i det meste af verden skyldes langt hen ad vejen krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner. Sanktionerne har sendt energipriserne i vejret, og det betyder, at producenter taber overskud, hvis de ikke sætter prisen på deres produkter op.

Zichun Huang, økonom ved den kinaspecifikke tænketank Capital Economics, siger, at inflationen nu er ved at sprænge grænserne for, hvad den kinesiske regering kan leve med.

- Forbrugerprisinflationen steg i september til det højeste, den har været i 29 måneder, og den nærmer sig nu regeringens loft på tre procent. Men det skyldes en stigning i fødevarepriser, og det vil formentlig vise sig at være midlertidigt, siger Huang til den kinesiske avis South China Morning Post.

- Med indenrigsmæssige svagheder, som tæmmer kerneinflationen, og faldende produktionsomkostninger, ser inflationsudviklingen i Kina positiv ud, siger hun.

Produktionsomkostninger faldt i september en smule med 0,1 procent sammenlignet med måneden før. De ligger dog stadig en del højere, 0,9 procent, end sammenlignet med september sidste år.

USA opgjorde torsdag tal for landets inflation, og her var inflationen 8,2 procent højere end samme periode sidste år. Det har medført forventninger om, at den amerikanske centralbank vil sætte renten op - et træk, der som regel har stor betydning for folk med huslån i bankerne.

Hvorvidt den kinesiske centralbank vil reagere på inflationen med stigende renter, er endnu uvist.

/ritzau/Reuters