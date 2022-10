Inflation slår skår i forbrugertilliden i USA

Forbrugertilliden i USA er faldet mere end ventet, viser nye tal tirsdag.

Nok ser de seneste tal for udviklingen på jobmarkedet pæne ud. Og prisen for at fylde tanken med benzin er faldet efter høje niveauer for få måneder siden.

Men særligt den høje inflation har slået skår i forbrugertilliden. Den er faldet fra 107,8 i september til 102,5 i oktober, viser de seneste tal fra det amerikanske Conference Board.

Det er første gang i tre måneder, at tallet er faldende.

Selv om der er en stigning i antallet af amerikanere, der siger, at de har planer om større indkøb som eksempelvis en bolig eller en bil, lægger de stigende priser generelt en dæmper på forbruget.

Det siger Lynn Franco, der er chef for Conference Boards afdeling for økonomiske indikatorer.

Det kan give udfordringer for butikkerne og deres julesalg, advarer hun.

USA's centralbank har hævet renterne markant i år i et forsøg på at bekæmpe den stigende inflation.

Der er dog kun sket små fremskridt i den kamp. Amerikanerne er blevet ved med at bruge penge og har dermed holdt gang i den økonomiske aktivitet.

De fortsat høje priser skaber en forventning om, at centralbanken vil komme med endnu en renteforhøjelse i forbindelse med et møde i næste uge.

Når man kigger på de dalende tal for forbrugertilliden i USA, er det på niveau med de tal, man normalt ser i forbindelse med en recession.

Det tyder på, at "risikoen for en recession ser ud til at være stigende", siger Lynn Franco.

/ritzau/AFP