Inflation udhulede danskernes lønstigning sidste år

Selv om danskerne igen fik mere i løn sidste år, blev det i høj grad ædt op af inflationen.

Tal fra Danmarks Statistik, som er offentliggjort tirsdag morgen, viser, at den gennemsnitlige A-indkomst endte på 322.300 kroner per person i 2022.

Det er ganske vist en stigning på 6880 kroner i forhold til 2021, hvis ikke man tager højde for prisændringer.

Men ser man på realindkomsten - altså hvor meget den enkelte reelt kan købe for sin løn - var det et fald.

Den gennemsnitlige A-indkomst mål i faste 2022-priser dalede således med 17.400 kroner i forhold til året før, oplyser Danmarks Statistik.

Louise Aggerstrøm Hansen, som er chefanalytiker og privatøkonom for Danske Bank, mener, at der for mange blev slået et "hul" i privatøkonomien sidste år.

- Dagens tal understreger, at 2022 var et mere end almindeligt hårdt år for danskerne, hvor den enkeltes indkomst blev udhulet i en grad, vi ikke har set i årtier, siger hun i en skriftlig kommentar.

Inflationen endte sidste år på 7,7 procent i forhold til året før. Det var den højeste årsstigning siden 1982.

Aggerstrøm Hansen ser tendenser til en delvis genopretning af indkomsterne i 2023.

Men hun forventer først, at købekraften for lønmodtagere vil være tilbage på 2021-niveau i anden halvdel af 2024.

A-indkomsten omfatter hovedsageligt løn og offentlige og private pensioner, mens også dagpenge og kontanthjælp samt SU. A-indkomsten udgør cirka 90 procent af de samlede indkomster.

