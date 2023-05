Inflationen bliver mindre i Europas største økonomi

Tysklands inflation lå i maj på 6,1 procent, viser nye tal onsdag. Det er lavere end i april, hvor inflationen var 7,2 procent.

Faldet i inflationen er større, end økonomer havde ventet. Den er nu på det laveste niveau siden marts 2022.

- Det er utrolig positive inflationsnyheder, der kommer fra Tyskland i dag. Inflationen falder mere end ventet, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Prisstigningerne aftager på både fødevarer, energi, industriprodukter og services. Importpriserne er faldet med syv procent over det seneste år, hvilket også er med til at tage presset af inflationen, siger han i en skriftlig kommentar.

De tyske forbrugerpriser faldt med 0,1 procent fra april til maj.

- Der er tegn på en klar opbremsning i inflationen, når vi ser på prisudviklingen over den seneste måned. Fortsætter tendensen med stabile priser vil inflationen falde til to-tre procent i løbet af efteråret, siger Allan Sørensen.

Det er hovedsageligt lavere prisstigninger på energi og fødevarer, der får inflationen til at falde.

Lavere priser på energi, råvarer og fragt betyder, at de tyske forbrugere kan se frem til, at inflationen aftager yderligere de kommende måneder.

Dertil er presset på forsyningskæderne normaliseret. På sigt vil de højere renter også lægge en dæmper på aktiviteterne i Tyskland, hvilket også vil få inflationen til at falde.

Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, glæder sig også over, at det går i den rigtige retning med Tysklands inflation.

Men det er endnu for tidligt at lade jublen bryde helt løs, mener han.

- Den tyske økonomi er klemt af den høje inflation og kraftige rentestigninger. De seneste to kvartaler har der været negativ vækst i den tyske økonomi. Og selv om det alene er svag negativ vækst, så betyder det, at Tyskland definitorisk er i teknisk recession, påpeger Jeppe Juul Borre.

Torsdag kommer der inflationstal for hele euroområdet. De seneste tal viste, at inflationen steg til syv procent i april.

Der er dog forventningen, at inflationen kommer til at dykke i maj til 6,3 procent, når de nye tal bliver præsenteret i morgen.

Om to uger er der nyt rentemøde i Den Europæiske Centralbank, og her ventes banken at forhøje renten igen. De fleste økonomer forventer en stigning på 0,25 procentpoint.

