Faldende fødevarepriser er med til at bringe inflationen ned

Fødevarepriserne viser tegn på at have toppet.

Som en ny tilføjelse til de månedlige inflationstal fremgår det i hvert fald, at priserne på fødevarer er faldet 1,4 procent fra juli til august.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik mandag morgen.

Ser man længere fremad, er det Dansk Erhvervs forventning, at den udvikling kommer til at fortsætte. Det siger organisationens cheføkonom, Tore Stramer.

- Flere supermarkeder har allerede sat prisen ned på en række fødevarer, og et flertal forventer at sænke priserne yderligere over de kommende tre måneder, skriver han i en kommentar.

- Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at de globale priser på uforarbejdede fødevarer er faldet mærkbart over det seneste år. Dertil har fødevarevirksomhedernes producentpriser været faldende siden foråret.

Det skal dog siges, at stigende omkostninger til eksempelvis løn og fragt kan være med til at holde priserne oppe på et højt niveau.

Derfor er det heller ikke Tore Stramers forventning, at vi står foran et stort fald i fødevarepriserne.

Overordnet set er forbrugerpriserne 2,4 procent højere end i samme måned sidste år, viser tallene.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, er inflationen dermed faldet til det laveste niveau i næsten to år.

- Faldet i august sker, efter at juli bød på den første stigning i ni måneder, skriver han i en kommentar.

- Vi var dengang ganske fortrøstningsfulde med, at den højere inflation i juli ikke var kimen til en ny tur op med elevatoren, men derimod en enkeltstående stigning.

- Og det synes dagens tal for august kun at bekræfte, hvor inflationen altså falder igen, som den har gjort det meste 2023.

/ritzau/