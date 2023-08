Inflationen faldt en smule i EU-landene i juli

Det går fortsat den rigtige vej for inflationen i EU-landene, selv om tempoet er droslet noget ned.

Tal fra Danmarks Statistik og de øvrige statistikbureauer i de 27 EU-lande viser, at inflationen i juli udgjorde 6,1 procent på årsbasis.

Det er 0,3 procentpoint lavere end i juni, hvor det tilsvarende tal hed 6,4 procent.

Selv om inflationen tog et pænt hop opad i Danmark fra 2,4 til 3,2 procent som følge af en højere elafgift, er vi stadig på femtepladsen på listen over lande med den laveste inflation.

Den føres an af Belgien, hvor priserne kun stiger med 1,7 procent om året, mens forbrugerne i Ungarn kæmper med årlige prisstigninger på 17,5 procent.

Det er hovedsageligt højere fødevarepriser, der holder inflationen oppe. I 23 af de 27 lande er fødevarer den varegruppe, der trækker forbrugerindekset mest op.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har et mål om, at inflationen skal ligge på omkring to procent på årlig basis.

For at få den derned har ECB løbende hævet renten for at dæmpe efterspørgslen og forbruget.

