Inflationen i Danmark aftager for ottende måned i træk

Prisstigningerne i Danmark fortsætter med at tabe fart.

I juni var forbrugerpriserne i Danmark 2,5 procent højere end året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som er blevet offentliggjort mandag morgen.

I maj var den tilsvarende stigning 2,9 procent.

Især priserne på brændstof og fødevarer bidrager til den lavere inflation i juni sammenlignet med maj.

Det er ottende måned i træk, at inflationen i Danmark falder.

Over det seneste år er priserne endda faldet på blandt andet energi og transport.

Og det er godt nyt for danske forbrugere, påpeger Kristian Skriver. Han er seniorøkonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv.

- Forbrugerne høster gevinsterne af, at priserne på energi, råvarer og fragt er faldet, og lagt en dæmper på produktionsomkostningerne. Dertil er presset på forsyningskæderne normaliseret, skriver han i en kommentar.

Sidst prisstigningerne herhjemme var under 2,5 procent over et år, var i september 2021.

Inflationen i Danmark toppede i oktober sidste år, hvor priserne var steget 10,1 procent i løbet af et år.

Det var især voldsomme prisstigninger på energi, der trak priserne i vejret. Dyr energi, betyder nemlig også, at det bliver dyrere at producere og transportere varer.

