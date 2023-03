Inflationen i eurozonen falder marginalt i februar

Inflationen i de lande, som har euroen som valuta, er opgjort til 8,5 procent i februar.

Der er tale om et marginalt fald fra 8,6 procent i januar.

Det viser tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat, som er blevet offentliggjort fredag.

Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, ærgrer sig over, at det går langsomt med at få kontrol over inflationen i Europa.

- Inflationen holder stædigt fast i europæisk økonomi, skriver han i en kommentar.

- Det er kun faldende energipriser, der trak inflationen ned i februar.

Fødevarepriserne har omvendt været med til at holde inflationen i eurozonen oppe, viser tallene.

Det er særligt inflationen i de baltiske lande Estland, Letland og Litauen, som trækker inflationen i eurozonen i den forkerte retning.

I Letland var forbrugerpriserne i februar 20,1 procent højere sammenlignet med for et år siden.

Blandt lande med euro som valuta er inflationen lavest i Luxembourg og Belgien, der i februar blev opgjort til henholdsvis 4,8 og 5,4 procent.

Kigger man på hele EU, er inflationen i årets anden måned opgjort til 9,9 procent. Den blev opgjort til 10 procent i januar.

Her trækker særligt Ungarn i den forkerte retning med en inflation på hele 25,8 procent.

Set i det lys giver det derfor god mening, at Den Europæiske Centralbank (ECB) valgte at hæve sin ledende rente igen torsdag, mener Allan Sørensen.

- Rentestigninger er den medicin, der skal til for at få de ophedede prisstigninger under kontrol. Derfor hævede ECB i går renten til det højeste niveau siden finanskrisen, siger han.

- Kigger vi lidt frem, så begynder det at lysne lidt mere på inflationsfronten. De massive rentestigninger vil sammen med lavere priserne på energi, råvarer og fragt langsomt tæmme inflationen, vurderer han.

