Inflationen i eurozonen faldt i juni til 5,5 procent

Inflationen i de lande, der har euroen som valuta, faldt i juni til 5,5 procent fra 6,1 procent i maj. Det viser det første estimat fra EU's statistikkontor, Eurostat.

Inflationen, der er et udtryk for prisstigninger over de seneste tolv måneder, er dermed faldet i syv af de seneste otte måneder i eurozonen. Her toppede den på 10,6 procent i oktober.

Det er blandt andet sket, fordi Den Europæiske Centralbank (ECB), der er euroens centralbank, har hævet renterne.

Og selvom inflationen altså ser ud til at falde, kan det ikke udlukkes, at det bliver ved lidt endnu.

I starten steg priserne særligt, fordi energipriserne skød op. Men priser på energi og fødevarer svinger ofte mere end andre priser. Derfor har økonomer et øje på det, der hedder kerneinflationen.

Her måles prisudviklingen fraregnet energi- og fødevarepriser. Og her peger pilen ikke ned i samme grad. Fra maj til juni steg kerneinflationen faktisk fra 5,3 til 5,4 procent.

