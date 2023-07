Inflationen i eurozonen faldt i juni til 5,5 procent

Inflationen i de lande, der har euroen som valuta, faldt i juni til 5,5 procent fra 6,1 procent i maj.

Det bekræfter EU's statistikkontor, Eurostat, onsdag.

Inflationen, der er et udtryk for prisstigninger over de seneste tolv måneder, er dermed faldet i syv af de seneste otte måneder i eurozonen.

Her toppede den på 10,6 procent i oktober.

Udviklingen indikerer, at de værste måneder med galoperende prisstigninger er ved at være fortid. Det mener Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv.

- Der er udsigt til, at inflationen aftager yderligere de kommende måneder, fordi priserne på energi, råvarer og fragt er faldet markant.

- De lavere priser har allerede fået produktionspriserne for varer til at falde i euroområdet, og det vil på sigt komme forbrugerne til gavn, vurderer han.

Udviklingen er blandt andet et resultat af, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har hævet renten flere gange.

Selv om inflationen ser ud til at falde, kan det ikke udelukkes, at rentestigningerne bliver ved lidt endnu.

I starten steg priserne særligt, fordi energipriserne skød op. Men priser på energi og fødevarer svinger ofte mere end andre priser. Derfor har økonomer et øje på det, der hedder kerneinflationen.

Her måles prisudviklingen fraregnet energi- og fødevarepriser. Og her peger pilen ikke ned i samme grad. Fra maj til juni steg kerneinflationen faktisk fra 5,3 til 5,5 procent.

- På overfladen går det den rigtige vej, men kerneinflationen giver anledning til store bekymringer, siger Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Kerneinflationen er den primære årsag til, at ECB allerede har lovet en ny rentestigning i næste uge, siger han videre.

