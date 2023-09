Inflationen i eurozonen faldt marginalt i august

Inflationen i de lande, som bruger euroen som valuta, lander på 5,2 procent i august.

Det vil sige, at forbrugerpriserne er steget 5,2 procent sammenlignet med august sidste år.

Det viser en endelig opgørelse fra EU's statistikbureau Eurostat.

Dermed er inflationen i eurozonen faldet marginalt fra 5,3 procent i juli.

Det får Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, til at se positivt på kommende inflationstal.

- Inflationen trækker på ny en smule ned. Det er på alle måder positivt, selv om den stadig er høj. Der ligger hertil med pæn sandsynlighed nye fald i vente for inflationen over de kommende måneder, skriver han i en kommentar.

Det er fjerde måned i træk, at inflationen i eurozonen falder.

Og hvis den fortsætter sin nedadgående kurve, kan Den Europæiske Centralbank (ECB) meget vel være færdig med at hæve renten. Det påpeger Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

Han mener, at det nu er mere væsentligt at tale om, hvornår den første rentenedsættelse fra ECB i denne omgang kan blive en realitet. Det har dog lange udsigter, mener han.

- Som tingene ser ud nu, så skal vi helt hen til sommeren 2024 før en egentlige rentenedsættelse fra ECB kan komme på tale, skriver Tore Stramer i en kommentar.

I juli 2022 hævede ECB sin ledende rente for første gang siden 2011. Siden har centralbanken hævet renten ti gange i alt, og den er nu på fire procent.

Også Jeppe Juul Borre forventer, at det var den sidste renteforhøjelse i denne omgang. Men det "står ikke mejslet i sten", skriver han.

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) forventer, at inflationen i eurozonen ender på 5,5 procent i år. Næste år forventer organisationen, at inflationen falder til tre procent.

Det fremgår af en rapport, som OECD har offentliggjort tirsdag.

/ritzau/