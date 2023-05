Prispres på europæisk økonomi fortsætter - inflation stiger lidt

Inflationen i de lande, der har euroen som valuta, er opgjort til 7,0 procent i april sammenlignet med samme måned sidste år.

Det bekræfter tal fra EU's statistikkontor, Eurostat, som er blevet offentliggjort onsdag.

I marts var inflationen på 6,9 procent. Dermed tog inflationen et lille skridt op i april.

Det er blandt andet stigninger i priser på mad, alkohol og tobak samt tjenesteydelser, som er med til at øge inflationen set på årsbasis.

Den høje inflation har igennem et stykke tid skabt bekymring og gør det stadig.

Cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre regner dog ikke med, at stigningen i april er begyndelsen på en ny og voldsom stigning.

- For første gang i et halvt år stiger inflationen. Det er dog blot et museskridt op, og vi forventer ikke, at det er begyndelsen på en ny optur for inflationen, siger han i en skriftlig kommentar.

Kerneinflationen, som mange økonomer skeler til, faldt dog en smule. Her fraregnes visse prisfølsomme varer.

Fraregner man energi, mad, alkohol og tobak fra inflationen, var der en stigning på 5,7 procent i april sammenlignet med året forinden. I marts var kerneinflationen på 5,6 procent.

Den udvikling er i Jeppe Juul Borres øjne positiv.

- Så lidt op og lidt ned, men uanset hvad er inflationen fortsat vanvittig høj. Der er stadig et prispres i den europæiske økonomi, vurderer økonomen.

Af den årsag venter Allan Sørensen, cheføkonom i interesseorganisationen Dansk Industri (DI), at der kommer flere rentestigninger fra Den Europæiske Centralbank (ECB) for at håndtere inflationen.

- Inflationen i Europa er på afveje. Vi styrer mod en ny rentestigning fra ECB i juni, siger Allan Sørensen i en skriftlig kommentar.

Tallene onsdag bekræfter et foreløbigt estimat fra Eurostat, som udkom tidligere på måneden.

De lande med de højeste inflationsrater set på årsbasis er Ungarn, Letland og Tjekket. Her var inflationen i april på henholdsvis 24,5 procent, 15,0 procent og 14,3 procent.

I Danmark blev stigningen i forbrugerpriserne efter det EU-harmoniserede indeks opgjort til 5,6 procent i april sammenlignet med samme måned sidste år. Det var et godt stykke under marts, hvor inflationen var på 7,3 procent.

/ritzau/