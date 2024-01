Inflationen i USA ender uventet højt på 3,4 procent

Den amerikanske inflation er i december opgjort til 3,4 procent i forhold til samme måned sidste år.

Det viser tal fra USA' regering torsdag.

Der er tale om en stigning, som ikke var ventet. I november var forbrugerpriserne steget med 3,1 procent på et år.

Udviklingen betyder, at en rentesænkning kan blive udskudt på ubestemt tid.

- Det er en skuffende amerikansk inflationsrapport. Forbrugerpriserne stiger mere end ventet, og det sender inflationen op på det højeste niveau i tre måneder, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en skriftlig kommentar.

- Inflationsrapporten og de seneste amerikanske nøgletal sender en rentesænkning længere ud i horisonten, fortsætter han.

Den amerikanske centralbank, Fed, har et mål om en inflation på to procent, hvilket altså stadig er et godt stykke væk.

Men den gode nyhed er samtidig, at der er godt gang i beskæftigelsen på det amerikanske arbejdsmarked, og det er med til at presse inflationen op.

- Beskæftigelsen er fortsat stærk, ledigheden lav og lønstigningerne høje, vurderer Sørensen.

- Sammen med dagens inflationsrapport er det fortsat ikke tid til at begynde at slække på pengepolitikken, siger han.

Det var tidligt i 2022, at centralbanken begyndte med rentehævninger for at bekæmpe den høje inflation.

I juni 2022 ramte USA en foreløbig inflationstop på 9,1 procent, og selv om der er langt til de højder, ligger torsdagens tal et godt stykke over, hvad mange økonomer gerne havde set.

Også den såkaldte kerneinflation ligger relativt højt. Her er fødevare- og energipriser ikke regnet med.

Kerneinflationen endte 3,9 procent over samme måned sidste år, hvilket er højere end målet, men dog et skridt i den rigtige retning fra en kerneinflation på 4,0 procent i november.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, ser derfor heller ikke grund til at være alt for bekymret over dagens tal.

- Den månedlige prisændring kan slet ikke måle sig med, da det gik rigtig stærkt og vidner endnu ikke om et nyt, massivt og alvorligt pres på inflationen. Samtidig falder kerneinflationen til det laveste siden midten af 2021, skriver han.

