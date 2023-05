Inflationen i USA falder for tiende måned i træk

I næsten et år er inflationen i USA faldet måned efter måned.

Den tendens fortsatte i april, hvor den amerikanske inflation var 4,9 procent - et lille fald fra 5,0 procent i marts.

Det skriver finansnyhedsbureauet MarketWire.

Tallet betyder, at de amerikanske forbrugerpriser var 4,9 procent højere end i april sidste år. Økonomernes forventning var, at inflationen i april ville være 5,0 procent - det samme niveau som i den foregående måned.

- Det er herligt nyt for de amerikanske forbrugere, at inflationen fortsætter med at falde, skriver Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, onsdag i en skriftlig meddelelse.

Han tilføjer:

- Det er dermed tiende måned i træk med lavere inflation. Der er taget en stor luns af inflationen siden toppen i sommeren sidste år. Den faldende inflation skyldes i høj grad, at priserne også var høje for et år siden.

En inflation på 4,9 procent betyder, at priserne stadig er højere end for et år siden. Faldet i inflation betyder dog, at prisforskellene ikke er lige så store, som de har været tidligere i løbet af det seneste år.

Stigningen i forbrugerpriserne toppede i USA i juni sidste år med 9,1 procent - det skyldtes blandt andet den russiske invasion af Ukraine.

Siden da er inflationen nu faldet ti måneder i træk.

Onsdagens tal viser, at kerneinflationen, der beskriver inflationen fraregnet energi- og fødevarepriser, faldt i april til 5,5 procent fra 5,6 procent i marts.

Dermed er der stadig et stykke vej til den amerikanske centralbanks mål om at få inflationen ned på to procent, påpeger Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- Den amerikanske centralbank har været utrolig aktive i kampen med den høje inflation, siger Allan Sørensen.

På lidt over et år har banken hævet renten med fem procentpoint. I sidste uge kom den seneste renteforhøjelse, der bragte renten op på 5-5,25 procent.

DI's cheføkonom forventer, at USA's centralbank nu vil være meget tilbageholden med flere renteforhøjelser.

Banken forventer, at inflationen vil ligge på knap 3,5 procent i slutningen af i år.

