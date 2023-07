Inflationen i USA falder til laveste niveau siden 2021

Stigningen i forbrugerpriserne aftager i USA.

Inflationen i USA falder til tre procent i juni sammenlignet med samme måned året før.

Det er den laveste stigning siden 2021, skriver nyhedsbureauet AFP, som kalder det et "opmuntrende tegn for politikere, der har kæmpet med at få styr på omkostningsstigningerne".

I maj var inflationen på fire procent sammenlignet med samme måned året forinden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, kalder det "en rigtig god nyhed for de amerikanske forbrugere".

- Der er taget en ordentlig luns af inflationen siden toppen i juni sidste år, skriver han i en kommentar.

- Det sætter en tyk streg under, at de værste måneder med galoperende høje prisstigninger er et godt stykke bag de amerikanske forbrugere.

Kerneinflationen, som fraregner fødevare- og energipriser, ligger dog noget over det generelle forbrugerprisindeks.

Den ramte nemlig 4,8 procent i juni.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere økonomer skeler især til kerneinflationen, da fødevare- og energipriser kan variere meget.

- Fortsat høj kerneinflation kombineret med høj lønvækst og lav ledighed giver bekymringer om, at inflationen fortsat ikke er helt under kontrol, skriver cheføkonom i Dansk Industri i Allan Sørensen i en kommentar.

- Den amerikanske centralbank har lagt op til yderligere rentestigninger for endegyldigt at tæmme inflationen, fortsætter han.

/ritzau/