Inflationen i USA stiger for første gang siden juni 2022

Forbrugerpriserne i USA var i juli 3,2 procent højere end samme måned sidste år. Det er en anelse lavere end forventningen på 3,3 procent.

Det skriver finansmediet MarketWire.

Der er tale om en stigning fra juni, hvor inflationen lå på 3,0 procent. Det er første gang siden juni 2022, at inflationen i USA stiger. Den toppede i juni sidste år på omkring 9 procent.

Tallene falder nogenlunde inden for målskiven, bemærker cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en skriftlig kommentar.

- Inflationen stiger for første gang i mere end et år. Stigningen var dog ventet, og den er samtidig i den moderate ende, så der skal ikke sættes nye store advarselssignaler op alene på baggrund af det her tal.

- Den underliggende månedlige prisstigning er ikke alarmerende som tidligere, og overordnet set er inflationen faldet meget mere til ro og er tæt på 3 procent.

Jeppe Juul Borre noterer sig samtidig, at kerneinflationen bevæger sig ned, selv om den fortsat ligger "bekymrende højt".

Kerneinflationen er fraregnet fødevare- og energipriser. Den steg med 4,7 procent i juli sammenlignet med samme måned for et år siden.

I juni ramte den 4,8 procent.

Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, peger på, at det er kerneinflationen, der fortsat driller.

- Kerneinflationen er slet ikke faldet lige så meget som den overordnede inflation. Den månedlige prisudvikling peger dog på, at kerneinflationen har kurs mod et lavere niveau.

- Amerikanerne er langsomt ved at genoprette deres købekraft. Lønnen er steget med 4,4 procent over det seneste år, mens inflationen nu er på 3,2 procent, lyder det fra Allan Sørensen i en skriftlig analyse.

I midten af juli hævede den amerikanske centralbank, Fed, renten med 0,25 procentpoint. Det var møde nummer 11 ud af 12, hvor den toneangivende rente blev hævet.

Den ligger nu i et interval på mellem 5,25 procent og 5,50 procent, hvilket er det højeste niveau siden 2001.

Danske økonomer bemærker torsdag, at det endnu er for tidligt at aflyse yderligere rentestigninger fra centralbanken.

- Man skal huske på, at udviklingen på arbejdsmarkedet fortsat går stærkt, og at lønvæksten er tiltagende. Det er derfor også endnu for tidligt helt at ånde lettet op og fuldkommen aflyse yderligere rentestigninger fra den amerikanske centralbank.

- Men som tingene ser ud nu, så er der et begrundet håb om, at de amerikanske renter har passeret toppen, lyder det fra Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Torsdag viste tal fra Danmarks Statistik, at inflationen i Danmark i juli steg for første gang siden oktober.

Mens den i juni lød på 2,5 procent, udgjorde den i juli 3,1 procent.

Men det er formentlig en enlig svale, som ikke ændrer ved, at vi hen over efteråret vil se yderligere fald i inflationen, bemærkede Tore Stramer.

