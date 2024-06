Inflationen tager et ordentligt hop opad

Den årlige stigning i forbrugerpriserne er mere end fordoblet i maj.

Her lød inflationen på 2,2 procent, mens den i måneden før blev opgjort til 0,8 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Den højere inflation i maj skyldes primært stigende priser på el, fremgår det.

Der er dog tale om en ventet stigning, og derfor er der heller ikke grund til at gå i panik, mener flere økonomer.

En af dem er Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank.

- Det (stigningen, red.) skyldes nemlig, at priserne oplevede et noget nær historisk dyk i maj sidste år med fald i energipriserne.

- Og da inflationen oftest måles som en årlig prisændring, så får sidste års prisdyk altså inflationen til at skyde op nu her, lyder det i en skriftlig kommentar.

Selv om der ikke er grund til panik, så er det absolut et scenarie, at inflationen også i de kommende måneder kan pege op, mener han.

- Lønstigningerne har ramt det højeste i 25 år, som kan give ny medvind til inflationen. Det efterlader et omkostningspres hos virksomhederne, og samtidig øger de høje lønstigninger danskernes købekraft.

- Begge dele giver grobund for en højere inflation gennem omkostningspres, stigende efterspørgsel og et tiltagende privatforbrug.

Han forventer dog ikke, at inflationen igen bliver alarmerende høj, og mange danskeres lønstigninger vil også kunne hamle op med det, lyder vurderingen.

Det samme vurderer Palle Sørensen, der er cheføkonom hos Nykredit.

- Vores bedste bud er, at vi lander på en inflation på 2,5 procent i december - samt at vi får en let forhøjet inflation de kommende år.

- Men det er ikke noget, der vil true danskernes privatøkonomi med de nuværende lønstigningstakter, skriver han i en kommentar.

