Inflationspakke skuffer bagere: Vi kan skubbe gæld foran os

Det har ikke gjort duften i bageriet bedre, at et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en pakke med hjælp til at håndtere inflation.

Ifølge direktør for Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Henrik Mühlendorph giver pakken nødlidte bagere mulighed for at forlænge tiden, hvor de åbner butikken med udsigt til underskud.

- Der er jo ikke nogen, der ved, hvornår det her går over, og hvor lang tid der går, før virksomhederne igen bliver rentable. Altså hvornår har de indtjening, der overstiger deres omkostninger, siger han.

Et hovedelement i den del af aftalen, der bliver relevant for virksomhederne, er, at de kan få staten til at lægge ud for stigningen i elpriser.

Det betyder, at virksomhederne stadig skal betale deres regninger, bare på et senere tidspunkt og med renter oveni.

For bagere og konditorer er der et forholdsvis stort energiforbrug til både bagning og nedkøling af deres brød, kager og andet.

Derfor kan man mærke, når elregningen firedobles. Ifølge Henrik Mühlendorph er elregningen for mange bagere og konditorer blevet den anden store udgift ud over lønninger.

Samtidig gør det bagerne bekymrede, når de stigende priser udhuler forbrugernes købekraft.

Det skyldes, at når priserne stiger, uden lønningerne følger med, kan forbrugerne få mindre for pengene og fravælger derfor at købe bestemte produkter.

Flere økonomer har ovenikøbet luftet muligheden for, at kuren mod inflationen bliver så hård, at det kan sætte dansk økonomi i stå eller ligefrem få den økonomiske aktivitet til at skrumpe.

Alt det gør, at et tilbud om at købe sig tid og skubbe en gæld foran sig ifølge Henrik Mühlendorph ikke betragtes som en stor hjælp for bagerierne og konditorerne.

- Det kan være vanskeligt at optage et lån på en femårig basis, når man ikke ved, hvornår det igen kan betale sig at drive sin forretning, siger han.

- Det er meget bekymrende at åbne sin forretning og vide, at det er endnu en dag med underskud, man åbner op til.

Et andet element i aftalen er en lettelse i tariffer, som Henrik Mühlendorph kalder et skridt i den rigtige retning. Det betyder en besparelse på 3,1 øre per kilowatt-timen for virksomheder.

- Men den er ærligt talt så lille, at man skal bruge lup for at få øje på det, siger han.

