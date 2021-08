Ingen i Dansk Folkeparti husker øjensynlig EU-konference

Hvis Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015 var et fælles arrangement med EU-partialliancen Meld, der endte med at betale en del af regningen, så er det ikke noget, de mennesker, der var med til sommergruppemødet, erindrer.

Det står klart i Retten i Lyngby tirsdag, hvor Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, står tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk.

- Det har været skiltet meget dårligt, hvis jeg har været til Meld-konference.

- Jeg opfattede, at jeg deltog i et DF-sommergruppemøde, hvor EU fyldte, som det altid gør, sagde tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Kim Christiansen fra vidneskranken.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg var ikke klar over, at det var et fælles arrangement.

Om der var et særligt EU-indhold eller endda en særlig Meld-del på sommergruppemødet er afgørende i sagen.

Morten Messerschmidt både søgte og fik EU-støtte via partialliancen Meld til at afholde en EU-konference på præcis samme sted og samme tidspunkt som partiets sommergruppemøde det år.

Anklagemyndigheden mener, at der slet ikke var nogen EU-konference, og at Morten Messerschmidt dermed har bedraget EU for lige under 100.000 kroner, der reelt er gået til delvist at finansiere DF's sommergruppemøde.

Morten Messerschmidt siger derimod, at der var tale om et fælles arrangement mellem DF og Meld, og at støtten derfor var helt på sin plads.

Men heller ikke tidligere medlem af Folketinget for partiet Henrik Brodersen kan tirsdag erindre, at der skulle være tale om en fælles konference eller med særskilte EU-indslag.

- Jeg har ikke mig bekendt deltaget i et arrangement arrangeret af Meld. I så fald jeg har deltaget, har det været dårligt kommunikeret til mig. Jeg husker ikke, at jeg har modtaget en indbydelse, siger han.

Han står opført på den liste over deltagere på Meld-konferencen, som er indleveret til EU, som dokumentation for konferencen og dens EU-indhold. Her er han også skrevet på, som oplægger af EU-stof.

- Det husker jeg ikke, at jeg gjorde.

- Jeg husker det som et klassisk DF-sommergruppemøde med indlagt fodboldkamp og ekskursion bagefter, siger Henrik Brodersen.

Både Henrik Brodersen og Kim Christiansen fortæller, at der som altid blev diskuteret EU og EU-politik, fordi det fylder meget - ikke mindst for det EU-skeptiske Dansk Folkeparti.

Og alle vidner har indtil videre sagt, at det ville ligne Morten Messerschmidt dårligt, hvis ikke han havde talt om EU på sommergruppemødet.

Heller ikke tidligere medlem af EU-Parlamentet Jørn Dohrmann kunne mindes, at der skulle have været tale om et fælles arrangement eller at Meld spillede nogen rolle på sommergruppemødet i 2015.

Det er opsigtsvækkende i og med, at han på papiret var medlem af Meld og endda indskrevet i Melds bestyrelse i 2015. Noget han - ifølge ham selv - er blevet uden sit vidende.

Han er også i dokumentationen sendt til EU skrevet ind, som at han var kommet med EU-input og oplæg.

- Jeg husker ikke, at jeg kom med et særlig input. Det var jo et sommergruppemøde for Dansk Folkeparti.

- Jeg skulle ikke komme med noget, men kom selvfølgeligt med bemærkninger i debatterne, siger han i retten og forklarer videre om, hvorvidt han har modtaget nogen invitation til en EU- eller delvis EU-konference.

- Nej. Jeg er inviteret til et sommergruppemøde. Og det er det eneste, jeg ved, jeg deltager i, siger Jørn Dohrmann.

Mandag sagde både partiformand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup, at de ikke kunne huske, at Meld skulle have fyldt særligt eller været en del af sommergruppemødet, men at der "selvfølgelig" blev talt EU-politik på sommergruppemødet.

/ritzau/