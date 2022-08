Ingen sigtelser mod politifolk efter dødsspring fra altan

Fire politifolk kan ikke drages til ansvar for, at to personer i februar sprang ud fra en altan i Københavns Nordvestkvarter. Det vurderer Statsadvokaten i København.

Københavns Politi rykkede søndag den 13. februar om formiddagen ud til en anmeldelse om husspektakler på en adresse på Smedetoften.

Urolighederne udspillede sig ifølge anmelderen i en lejlighed på fjerde sal, og da politiet ankom til stedet, valgte to mænd at springe ud fra altanen. Den ene mistede livet, mens den anden kom slemt til skade.

Da mændene henholdsvis døde og kom til skade i forbindelse med en politiindsats har sagen været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndigheden (DUP).

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndigheden har blandt andet til opgave at efterforske, om politifolk kan drages strafferetligt til ansvar for lovovertrædelse begået i tjenesten. DUP laver derefter en redegørelse til Statsadvokaten, som træffer afgørelse i sagen.

Hos Statsadvokaten i København oplyser senioranklager Line Scharf, at man har valgt at følge en indstilling fra DUP om at slutte sagen.

Afgørelsen er truffet med henvisning til en bestemmelse i retsplejeloven, som siger, at en efterforskning kan indstilles, når der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen.

Det vil med andre ord sige, at der ikke er fundet grundlag for at mistænke politifolkene for at have handlet i strid med loven.

Sagens parter har mulighed for at klage over Statsadvokatens afgørelse. En klage skal være indgivet senest 4. september, ellers står afgørelsen ved magt.

/ritzau/