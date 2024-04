Ingeniører hjælper med at klippe Børsens stillads ned

Arbejdet med at klippe stilladset foran den nedbrændte Børsen i København i stykker starter klokken 02.00 natten til fredag - og der er langtfra tale om en risikofri opgave.

Det fortæller Martin Kjærsgaard, som er operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

De er sat containere op foran stilladset for at sikre, at det ikke vælter ud over Børsgade.

Det gør til gengæld, at stilladset står i spænd ind over bygningen, forklarer Martin Kjærsgaard, og risikerer at falde ned over bygningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når man begynder at fjerne nogle ting, som er lavet af metal, og som er forvredne, og som står og læner op ad hinanden, kan det give nogen forvridninger.

- Men det tager vi højde for ved at sikre, at der er sikkerhedsafstand. Og de maskiner, som skal klippe, gør det efter kyndig vejledning fra nogle personer, som ved, hvad de har med at gøre.

Beredskabet får hjælp fra blandt andet ingeniører, som kan analysere stilladsets statik. De kan for eksempel hjælpe med at forudsige, om der er noget, som styrter sammen, hvis man klipper i en bestemt delt af stilladset.

- Men der er en risiko ved det. Det er der. Det skal vi tage højde for og sørge for, at der ikke er nogen, som kommer til skade.

- Det er vores primære mål: Der er ikke nogen, som må komme til skade, siger Martin Kjærsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nedbrydningsarbejdet foregår ved, at store maskiner med metalsakse helt bogstaveligt talt klipper stilladset i stykker.

- Der kan jo ske det, at der kan vælte noget mere, som giver en kort opblusning af branden. Det skal vi så håndtere, inden vi kan komme videre med at klippe.

- Så vi arbejder med en prognose med, at vi i den proces også er der de næste 24 timer.

Klokken 7.00 fredag morgen er der på Christiansborg Slotsplads pressemøde om arbejdet.

/ritzau/