Institut for Menneskerettigheder støtter juridisk faderløse

Institut for Menneskerettigheder træder nu ind i retssagen om juridisk faderløse i Grønland.

Her vil de støtte sagsøgerne.

Det skriver Institut for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

Det er Københavns Byret, der nu har godkendt indtrædelsen.

Tilbage i februar stævnede 26 juridisk faderløse grønlændere den danske stat for at have krænket deres menneskerettigheder.

Det sker på baggrund af, at de ikke har haft ret til at kende til, få forsørgelse fra eller arve efter deres far, da de er født uden for ægteskab.

Sagsøgerne er alle grønlandske borgere og blev født i perioden 1948-1972.

Sagen om de juridisk faderløse vedrører flere principielle menneskeretlige problemstillinger, blandt andet beskyttelsen af privat- og familieliv og forbuddet mod diskrimination, fremgår det.

- Retsstillingen for de juridisk faderløse i Grønland er efter vores vurdering i strid med menneskeretten og har været det i årtier. De har krav på anerkendelse og på en godtgørelse for krænkelsen, siger Louise Holck, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, i pressemeddelelsen.

Instituttet mener yderligere, at der er tale om ”alvorlige” menneskerettighedskrænkelser. Det oplyser chef for juridisk afdeling i Institut for Menneskerettigheder Marya Akhtar til den grønlandske medie KNR.

- Vi mener, at den danske stat er forpligtet til at anerkende, at der er tale om krænkelser og til at udbetale en godtgørelse for de krænkelser hen over en lang årrække, som der er tale om, siger Marya Akhtar til KNR.

De 26 personer kræver samlet 3.250.000 kroner. Den danske stat afviste erstatningskravet.

Det hører til sjældenhederne, at Instituttet støtter op om en sag i retten. Det er kun sket få gange før, siden Instituttet blev til for 36 år siden, skriver KNR.

/ritzau/