Intense og svære forhandlinger om lønkroner venter ny FH-formand

Der venter en ilddåb lige rundt om hjørnet for den nytiltrådte formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), når kronen bliver sat på efter valget torsdag.

Morten Skov Christiansen, som er fungerede formand, er den eneste kandidat og har på forhånd opbakning fra et flertal i forbundet.

Trepartsforhandlinger og et "ægteskab" mellem det private og offentlige i den danske fagbevægelse kan blive kimen til konflikt, hvis ikke formanden formår at slå igennem og skabe forsoning, lyder vurderingen fra flere fagfolk.

- En FH-formand har en kæmpe opgave i at prøve at holde sammen på tropperne internt i FH, hvor der er store spændinger, vurderer arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet.

Trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og regeringen vil særligt centrere sig om rekruttering og fastholdelse i den offentlige sektor, hvor også ekstra lønkroner skal på bordet.

Særligt her vurderer Laust Høgedahl, at linjerne bliver trukket op internt.

Forbund som 3F og Dansk Metal, der er stærke på det private arbejdsmarked, mener helt bestemt ikke, at politikerne skal blande sig i løn på det danske arbejdsmarked.

Modsat ser offentlige grupper, som står over for et lønløft, eksempelvis sygeplejersker og pædagoger, mere positivt på forhandlingerne.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet er det ekstraordinært, at FH skifter formand lige før de meget vanskelige trepartsforhandlinger.

- De er jo faktisk blevet forsinket ad flere omgange, senest fordi man har ventet på dette formandsvalg, siger hun.

Regeringen har lagt op til trepartsforhandlinger i efteråret, men har endnu ikke indkaldt parterne.

Forhandlingerne skal være afsluttet, inden overenskomstforhandlingerne for alvor går i gang på det offentlige område midt i december.

Ifølge Nana Wesley Hansen er der stor usikkerhed om, hvad der kan komme ud af trepartsforhandlingerne.

- Kommer der flere lønkroner og til hvem? Kommer der diskussioner om større forandringer i aftalesystemet? Og kan man overhovedet håndtere det med så kort tid til det officielle startskud på overenskomstforhandlingerne?, lyder det.

Ifølge forbundsformand i FOA Mona Striib venter der et intenst forhandlingsforløb for den nye FH-formand. Hun opfordrer regeringen til at indkalde til indledende drøftelser, så snart formandsvalget er overstået.

- Vi har gentagne gange banket på og sagt: Lad os så komme i gang. Det vil være helt katastrofalt, hvis ikke vi får landet en trepart i god tid, inden vi skal udveksle krav med arbejdsgiverne, så det haster.

- Det bliver velkommen på arbejde fra dag et, siger hun.

