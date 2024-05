Interessen for boligkøb stiger svagt - men er forsat på lavt niveau

Interessen for at købe en bolig fortsatte på lavt blus i april, omend den var svagt stigende.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark.

I årets fjerde måned blev der indhentet 13.208 lånetilbud hos de danske realkreditinstitutter, hvilket er syv procent flere end måneden før.

- Næsten 16 måneder i træk har danskernes interesse for realkreditlån været nedadgående, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Men her i april var der igen flere, der indhentede et lånetilbud - dog er vi stadig på et relativt lavt niveau, hvis vi eksempelvis sammenligner med 2022.

En del af forklaringen på den relativt lave interesse for boligkøb skal blandt andet findes i renterne, der stadig ligger på et højere niveau end de seneste år.

Det lægger generelt en dæmper på både private og virksomheders lyst til at låne penge, lyder det fra direktøren.

- Samtidig valgte mange at omlægge deres lån i løbet af 2022, og færre har gjort brug af den mulighed i 2023 og 2024. Derfor er det ikke så overraskende, at der er færre end tidligere, der indhenter et lånetilbud, siger Ane Arnth Jensen.

Brian Friis Helmer, der er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, tror på, at fornyet aktivitet inden for konverteringer kan være med til at løfte antallet af lånetilbud.

En konvertering er, når låntagere omlægger deres lån.

- Men skal der for alvor gang i den på den front, så skal der rentefald til på fastforrentede realkreditlån. Her har vi set renterne ligge ufatteligt stabilt på 4-5 procent i lang tid, skriver han i en kommentar.

- Og som det ser ud lige i øjeblikket, så er der ikke rentefald på menuen lige foreløbig på de fastforrentede lån. Men skulle det ske, så vil det også give flere konverteringer og fornyet stigning i lånetilbuddene.

