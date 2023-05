Interessen for at købe ny bolig er halveret på et år

Interessen for at købe en ny bolig er dalet i løbet af det seneste år.

Faktisk blev der givet halvt så mange lånetilbud i april måned i år sammenlignet med samme måned sidste år.

Det viser nye tal fra bankernes interesseorganisation, Finans Danmark.

Mulige boligkøbere fik sammenlagt 2233 lånetilbud fra realkreditinstitutterne i april.

Det er omkring 1000 færre end i marts. Men nogenlunde på samme niveau som de fem forgående måneder.

Ifølge Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, er antallet af nye lånetilbud det laveste for en april måned nogensinde.

- Lånetilbuddene er virkelig faldet til ro i år, men vi kommer også fra nogle hektiske år, hvor alt lige fra handelsrekorder og konverteringsbølger er buldret ind over boligmarkedet, skriver han i en kommentar til tallene.

Den lavere appetit på boligmarkedet kan blandt andet forklares af de stigende renter.

Højere renter har gjort det dyrere at låne penge til en ny bolig, og derfor er der færre nye boligejere, der indhenter et lånetilbud. Det forklarer Sebastian Kaldahl, der er boligøkonom i interesseorganisationen Dansk Industri.

Hvis der igen skal flere købere ind på boligmarkedet, skal priserne derfor længere ned, mener han.

- Boligmarkedet er stadig en dyr fornøjelse, og et lånetilbud er et mindre godt tilbud i dag, når renterne er mere end fordoblet på lidt over et år, skriver Sebastian Kaldahl.

Men selv om faldet i antallet af lånetilbud blandt andet skyldes, at boligmarkedet har tabt farten, er der også en anden forklaring, påpeger Sebastian Kaldahl.

I april har der nemlig været flere helligdage end i marts, hvor det ikke er muligt at indhente et lånetilbud, fordi bankerne har lukket.

