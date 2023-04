Interiørvirksomhed får seks millioner kroner i bøde for karteldannelse

Interiørvirksomheden Broste Copenhagen har fået tildelt en bøde på seks millioner kroner for karteldannelse.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Broste Copenhagen har begrænset konkurrencen ved at koordinere priser med en konkurrent.

- Her er tale om et kartel, som i sidste ende kan have medført, at forbrugerne har betalt for meget, når de har købt indretningsartikler til deres boliger, siger Christian Schultz, som er formand for Konkurrencerådet, ifølge meddelelsen.

Virksomheden oplyser i en pressemeddelelse, at de er kede af sagen, og at der ikke er tvivl om, at de utilsigtet har overtrådt reglerne.

- Det erkender vi, og derfor har vi også accepteret bøden. Men det er vigtigt for mig at sige, at vi på ingen måde har haft noget forsæt eller ønske om at begrænse konkurrencen i branchen, siger Kim Larsen, administrerende direktør i Broste Copenhagen.

Helt konkret har Broste Copenhagen blandt andet koordineret indførelsen og størrelsen af et fragttillæg, som kunderne skulle betale for. Grunden var ifølge virksomheden stigende fragtomkostninger relateret til covid-19.

- Et sådan tillæg er dog et konkurrenceparameter, og den enkelte virksomhed skal selv beslutte, hvor stor en del af regningen den vil sende videre til sine kunder, siger Christian Schultz.

Broste Copenhagens egen forklaring er, at de i begyndelsen i 2021 blev ramt af en tidobling i fragtomkostninger.

På grund af bekymring for om virksomheden kunne overleve, drøftede en medarbejder situationen med en anden kollega i branchen.

- Det er indlysende i dag, at vi var naive. Vi har simpelthen ikke haft godt nok kendskab til konkurrencereglerne, siger Kim Larsen.

For at sikre, at alle relevante medarbejdere kender reglerne, har de været på compliancekursus, oplyser topchefen.

Virksomheden har ifølge Christian Schultz samarbejdet under opklaringen, mens sagen fortsætter for den anden deltager i kartellet.

Den oprindelige bøde udstedt af Konkurrencerådet var på 7,5 millioner kroner. Formildende omstændigheder i form af, at Broste Copenhagen har medvirket til sagens opklaring, har sparet virksomheden for 1,5 millioner kroner.

