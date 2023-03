Investeringer for 120 milliarder fordufter i schweizisk opkøb

En række investorer i den schweiziske bank Credit Suisse står til at tabe et trecifret milliardbeløb i kroner, efter at banken er blevet opkøbt af rivalbanken UBS.

Det skriver finansmediet Financial Times.

UBS, som også er schweizisk, blev søndag enig med Credit Suisse om at overtage banken for tre milliarder schweizerfranc - cirka 22,7 milliarder danske kroner.

Som en del af aftalen har den schweiziske finansmyndighed Finma beordret, at Credit Suisse nedskriver værdien af samtlige af dens AT1-obligationer til nul.

Det betyder, at investeringer for i alt 16 milliarder schweizerfranc - 120,8 milliarder danske kroner - fordufter.

Finma oplyser ifølge Financial Times, at banken blev bekendt med Finmas beslutning, da de sidste detaljer i opkøbsaftalen blev aftalt.

- Den ekstraordinære støtte fra regeringen vil udløse en komplet nedskrivning af værdien af samtlige AT1-obligationer i Credit Suisse, som udgør en værdi på 16 milliarder schweizerfranc og dermed en øgning af kernekapitalen, siger Finma.

AT1-obligationer blev introduceret efter finanskrisen i 2008 for at give banker et redskab til at konvertere investeringer om til egenkapital, hvis en bank er i knibe med likviditet.

Det er en slags investering, som banker i visse tilfælde kan nedskrive værdien af for at sikre penge til at operere. AT1-obligationer udgør derfor en større risiko, men kan også resultere i et bedre afkast.

Nedskrivningen kan ifølge Financial Times skabe rystelser igennem den europæiske finansverden, når markederne åbner mandag morgen.

- Markedet vil formentlig være i chok over den åbenlyse omvendelse af investeringshierarkiet og beslutningen om at gøre en egenkapitalsaftale lidt sødere på investorernes bekostning, siger Jerome Lagas fra Axiom Alternative Investments, som specialiserer sig i rådgivning om investeringer uden for aktiehandel.

De fleste store europæiske markeder åbner mandag morgen klokken 09.00 dansk tid.

