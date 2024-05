Investorer har fået appetit på investeringsfonde

Det er tilsyneladende mere populært end nogensinde at sætte sine sparepenge i investeringsfonde.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af fondsinvestorer voksede med 44 procent fra udgangen af 2019 til udgangen af 2022.

I samme periode voksede antallet af aktieinvestorer kun med 18 procent, og noget tyder altså på at flere har fået øjnene op for fordelene ved at investere mere bredt end i enkeltaktier.

Investeringsfonde er værdipapirer, hvor man kan investere i en bestemt sektor, et bestemt land eller et bestemt aktieindeks uden at skulle handle enkeltaktier.

Det klarer forvalterne bag investeringsfonden, som enten manuelt eller automatisk sørger for at tilpasse investeringerne, så de matcher fondens profil.

Birgitte Søgaard Holm, der er direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, tror ikke, at det er tilfældigt, at stigningen i fondsinvesteringer er sket i en periode, hvor Danmark var delvist lukket ned, og hvor der ikke var så meget at bruge penge på.

- Det var her, at investeringskulturen for alvor fik fat. Og fonde er en nem måde at begynde at investere på samtidig med, at man får adgang til en række markeder, som er sværere at få dækket tilstrækkeligt med investering i enkeltaktier, lyder hendes vurdering.

Hos Nordnet, der er en digital investeringsplatform, har man også oplevet en øget interesse for fondsinvesteringer.

Her har man haft en generel kundetilgang på 20 procent de seneste fem kvartaler, men antallet af fondsinvestorer er steget med hele 27 procent.

- Vi har fået mange nye investorer de senere år, som aldrig har investeret før, og mange af dem er kvinder. De griber investeringsmarkedet an på en anden måde, hvor de gerne vil sprede deres risiko ud.

- Og så vil de gerne have noget, hvor prisen for at være med og de løbende omkostninger er så små som overhovedet muligt, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

Han tror også, at rentemiljøet, hvor nogle banker opererede med minusrenter i en periode, har haft betydning for investeringslysten.

- Det er klart, at der sker noget i din hjerne, når du skal have penge med for at få lov til at sætte penge i banken.

- Og selv om renterne er steget, så vil der være en del, der har haft nogle succesoplevelser og holder fast, uanset hvordan det så måtte gå med renterne fremover.

Birgitte Søgaard Holm har også en forventning om, at fondsinvestorerne vil holde fast i deres værdipapirer.

- Dem der investerer i fonde, er også dem, der investerer en relativt stor del af deres indkomst.

- Og i det tilfælde er det en vigtig tommelfingerregel, at man skal sprede sin risiko, og det er netop også noget det, som fondsinvestering kan, siger hun.

Tallene fra Danmarks Statistik viser i øvrigt også, at det særligt er blandt de yngre investorgrupper, at fonde er populære.

