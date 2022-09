Investorer kræver 2,5 milliarder fra Danske Banks eks-topchef

Tidligere Danske Bank-topchef Thomas Borgen er sagsøgt for to milliarder. Onsdag er sagen begyndt i Lyngby.

Med sine advokater på hver sin side har den tidligere topchef i Danske Bank Thomas Borgen onsdag taget plads i Retten i Lyngby.

Over for ham sidder advokaterne for en række investorer, som føler sig ført bag lyset af den tidligere administrerende direktør i sagen om omfattende hvidvask i bankens estiske afdeling.

Virksomheden Deminor står for søgsmålet for investorerne - en række pensionsfonde og kapitalforvaltere. De tabte, da kursen på Danske Banks aktie faldt ad flere omgange i forbindelse med afsløringerne i hvidvasksagen.

Ifølge Deminor led investorerne markante tab, som kunne være undgået, hvis banken og ledelsen havde delt sin viden om hvidvasken med markedet og myndighederne, da ledelsen blev opmærksom på det.

Thomas Borgens advokater vil omvendt have den tidligere topchef frifundet for kravet.

Hans advokater Peter Schradieck og Jimmy Skjold Hansen har forud for sagen udtalt til Finans, at sagsøgerne forsøger at "tegne et stærkt fordrejet billede af Thomas Borgens konkrete viden og rolle som CEO i Estland-sagen."

Borgen blev løbende betrygget af, at forhold i filialen blev undersøgt og korrekt håndteret, lyder det.

Retslokalet i Lyngby er onsdag fyldt med journalister og andre interesserede.

De første dage går med forelæggelse, hvor først sagsøgernes advokater og dernæst Thomas Borgens advokater fremlægger væsentlige dokumenter for sagen.

Ifølge investorerne blev de vildledt fra begyndelsen af 2014. Her fik ledelsen i Danske Bank viden om en whistleblower-advarsel.

- Her havde man en viden om, at noget så at sige var galt. Det burde have givet anledning til, at der blev givet oplysninger til markedet, siger sagsøgernes advokat Kasper Meedom Westberg i retten.

Thomas Borgen fratrådte som administrerende direktør i 2018.

Bagmandspolitiet - har tidligere efterforsket mod den daværende ledelse i Danske Bank. Men i 2021 blev sigtelserne - blandt andre mod Thomas Borgen - droppet.

På mandag tager Thomas Borgen plads i vidnestolen i retten.

I Deminor ser man frem til Borgens forklaring.

- Markeder fungerer kun, hvis virksomheder og deres ledelse er ærlige og transparente. Det var på ingen måde tilfældet med Danske Bank og Thomas Borgen.

- Derfor handler denne sag i virkeligheden om, hvorfor Danske Bank og Thomas Borgen undlod at informere markedet efter reglerne, siger Edouard Fremault, der er strategisk direktør.

Sagen ventes at blive behandlet over ni dage.

/ritzau/