Irakere vil have Danmark dømt i Højesteret

En militær operation i det sydlige Irak for mange år siden var "helt almindelig", har Forsvarsministeriets advokat sagt.

Men detaljer i forløbet er blevet endevendt i en omfattende retssag, som har stået på i næsten 11 år, og som er alt andet end almindelig.

Højesteret afsiger dom tirsdag ved middagstid.

Det var i november 2004, at godt 350 soldater rykkede ud fra Camp Danevang for at støtte britiske styrker og irakiske styrker i "Operation Green Desert".

Operationen i landsbyen Az Zubayr ikke langt fra Basra skyldtes en mistanke om, at oprørere gemte våben, og en række mænd blev taget til fange.

Nu skal syv dommere i landets øverste domstol afgøre, om Forsvarsministeriet kan gøres ansvarlig for den behandling, som 23 af mændene blev udsat for, mens de var i irakisk varetægt.

Østre Landsret har tidligere delvist dømt Forsvarsministeriet. 18 irakere fik erstatning, fordi de i et fængsel i Basra blev slået og sparket.

Ingen danske soldater deltog i overgrebene, men Danmark var medansvarlig. Man burde have vidst, at der var en reel risiko for inhuman behandling. Og man svigtede ved ikke efter aktionen at tilse fangerne, fastslog landsretten.

Den kritik ville Forsvarsministeriet ikke affinde sig med og ankede dommen i en proces, som er vokset i omfang. Ministeriet har brugt over 30 millioner kroner i udgifter til advokat, der har lanceret en vifte af begrundelser for at blive frifundet.

For eksempel, at der ikke er dansk jurisdiktion. At sagen er forældet. Og at irakerne har løjet om, hvad der overgik dem.

Omvendt har irakernes advokat forlangt, at ministeriet gøres medansvarlig for tortur. Han har blandt andet beskyldt ministeriet for at undertrykke beviser. Og han har også fremført en påstand om, at ofrene for tortur er blevet krænket af det danske retsvæsen, fordi sagen ikke har været behandlet grundigt nok.

- Vi er uenige om alting ned til mindste detalje, har Forsvarsministeriets advokat, Peter Biering, konstateret i Højesteret. Både om, hvad der faktisk skete, og om juraen.

Blandt vidnerne i sagen har været TV 2's journalist Rasmus Tantholdt, tidligere forsvarschef Jesper Helsø og den tidligere forsvarsminister Søren Gade (V).

/ritzau/