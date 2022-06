Især tyske turister er vendt tilbage til de danske feriehuse

Efter to år med corona og udeblivende turister er særligt tyske gæster vendt tilbage til de danske feriehuse.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I alt var der 1,9 millioner overnatninger i udlejede danske feriehuse i maj. Det er det højeste antal overnatninger for en maj måned nogensinde.

Af de knap to millioner overnatninger stod tyske turister for 1,2 millioner af overnatningerne.

Særligt Vesterhavskommunerne Ringkøbing-Skjern og Varde trak gæster til med henholdsvis 364.300 og 360.100 overnatninger i maj.

Herefter kom Tønder med 101.700 overnatninger og Bornholm med 74.300 overnatninger.

Til gengæld kom der ikke en gentagelse af sidste års eksponentielt høje antal af danske overnatninger.

I maj 2022 var der således 537.300 danske overnatninger, hvilket er et fald på 42 procent i forhold til 2021.

Niveauet af danske overnatninger er dog stadig højere end før pandemien.

Ifølge boligøkonom og afdelingsdirektør i Jyske Bank, Mikkel Høegh, tyder det på, at danskere vil ud og opleve verdenen igen.

- Det kunne også tyde på, at mange af dem. der købte sommerhus under corona, måske kommer til at bruge det mindre selv her i tiden efter corona, siger Mikkel Høegh, Boligøkonom og afdelingsdirektør i Jyske Bank, i en pressemeddelelse.

Ifølge Dansk Industri (DI) viser tallene for overnatninger, at det er enormt vigtigt, at Danmark holder fast i "en intens markedsføring i vores nabolande".

- Det er især de tyske, men også norske, hollandske og svenske turister, der skal gøre op for, at danskerne kan rejse ud i verden på ferie igen, siger Maria Krüger Torp, chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi i DI.

