Isolation forhindrer ikke frivillige i at sprede digital hjertevarme

Mange af de tilbud, som normalt benyttes af sårbare børn og unge, kan i coronatiden ikke foregå som sædvanligt. Heldigvis etableres der digitale tiltag, blandt andet quizzer fra Ungdommens Røde Kors, som alligevel muliggør fællesskab og støtte

I februar fik 18-årige Amalie Vilslev en dobbelt lungetransplantation. I løbet af det halve år, hun opholdt sig på Rigshospitalet, kom hun ofte i HR BERG – en ungecafé, der hver aften fra søndag til torsdag drives af frivillige fra Ungdommens Røde Kors. Her kan unge mellem 12 og 24 år få et pusterum fra sygdom og behandling, spille brætspil og hygge sig.

Men hverken ungecaféen eller Amalie Vilslev er længere på Rigshospitalet. Amalie Vilslev er for nylig blevet udskrevet til en komplet forandret hverdag, hvor hun har måttet isolere sig i sit hjem i Haderslev, fordi hun med sine nye lunger tilhører den risikogruppe, for hvem smitte med coronavirus er særlig farlig. De frivillige fra ungecaféen har imidlertid fundet på et tiltag, der alligevel giver de unge adspredelse i dagligdagen.

Som en del af Ungdommens Røde Kors’ nye tiltag ”coronavenner” er ungecaféen nemlig gået online. Det var Anne Mette Sejlund og de andre frivillige fra HR BERG, der fandt på at lave en quiz i stedet for det fysiske samvær, de er vant til.

”Vi tænkte: ’Hvad kan vi gøre for stadigvæk at være sammen med de unge? Hvordan kan vi sørge for, at de stadig får det pusterum, som caféen normalt er?’ Og så kom vi frem til at lave en lille quiz de dage, caféen normalt har åbent. Det giver fællesskab og hygge, selvom vi ikke kan være sammen,” fortæller hun.

Det foregår sådan, at quizzen livestreames på ungecaféens Facebook-side, ”Ungecaféen HR BERG”, hvor alle i princippet kan se med. Klokken 17 dukker to frivillige op på skærmen og stiller spørgsmål og taler til deltagerne, der skal gætte med hjemmefra. Undervejs sidder Anne Mette Sejlund sammen med sin kæreste og får layoutet til at se professionelt ud. Indtil videre har der blandt andet været quizzer om fodbold, mad, kendte danskere og Disney-film. Amalie Vilslev har deltaget i næsten dem alle.

”Quizzerne giver mig noget at se frem til i hverdagen. Det er rigtig hyggeligt at følge med i dem,” fortæller Amalie Vilslev og tilføjer:

”Der sker jo ikke så meget. Jeg står op, gør mig klar og laver ikke rigtig noget. Det er vildt mærkeligt bare at sidde indenfor hele dagen – at jeg ikke lige kan gå ned i byen og købe en bluse eller mødes med mine venner på en café. Jeg føler mig lidt fanget,” siger Amalie Vilslev.

Der er som regel mellem 10 og 15 deltagere i den daglige quiz. Størstedelen er de unge, som normalt kommer i caféerne på Rigshospitalet. Men også pårørende og andre frivillige fra Ungdommens Røde Kors følger med.

”Lige nu fungerer quizzerne også som adspredelse i hverdagen for os frivillige – vi er jo alle i samme situation med isolation på grund af coronavirus,” siger Anne Mette Sejlund.

Hun tilføjer, at de nye quizzer faktisk afspejler ret godt, hvordan der normalt er i ungecaféen.

"Det handler om adspredelse og hygge. Vi spørger for eksempel aldrig ind til, hvad de unge fejler,” siger Anne Mette Sejlund.

Og så er hun helt klar over, hvad der driver hende til at holde quiz gang efter gang.

”Jeg ved, hvor glade de unge bliver, og hvor meget det betyder for dem at få et lillebitte frirum, uanset hvad vi laver. Og så er det dejligt – også her i coronatiden – at være med til at gøre en forskel for nogen, som jeg ved har det svært nok i forvejen” siger hun.

Quizzerne fra Ungdommens Røde Kors er et eksempel på de mange digitale tiltag, der spreder glæde til sårbare og isolerede i den forandrede corona-hverdag. Også andre velgørenhedsorganisationer har etableret lektiecaféer og sociale aktiviteter over internettet.