ISS fastholder kunder og skruer op for forventninger til vækst

Servicekoncernen ISS opjusterer sine forventninger til organisk vækst.

Det oplyser virksomheden, efter at den onsdag har offentliggjort sit halvårsregnskab.

ISS venter en organisk vækst på mellem syv og ni procent. Før lød forventningen på mellem seks og otte procent.

Organisk vækst betyder, at udviklingen ikke kommer fra et opkøb eller en fusion. Den organiske vækst kommer altså fra, at der sælges mere af virksomhedens produkter eller tjenester eller til højere priser.

Ifølge virksomhedens administrerende direktør, Jacob Aarup-Andersen, skyldes udviklingen blandt andet, at mange kunder fastholdes.

- Vi har vundet nye kunder inden for vores prioriterede områder, kundeengagementet forbedres, og vores fastholdelse er den højeste i virksomhedens mere end 120 år lange historie, siger topchefen i en pressemeddelelse.

ISS har også onsdag annonceret, at man vil frasælge størstedelen af virksomhedens franske aktiviteter. Fremover vil ISS i Frankrig udelukkende fokusere på nøglekunder.

/ritzau/