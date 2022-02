ISS tjener igen penge efter hård periode under corona

Den danske servicekoncern ISS, der står for alt fra rengøring til kantinedrift og vagtservice, er i 2021 kommet tilbage på sporet efter et rædderligt 2020.

ISS tjente sidste år 637 millioner kroner, viser årsregnskabet, der er offentliggjort torsdag.

ISS' resultater i 2021 er hjulpet af, at selskabets kunder i højere grad er vendt tilbage til kontorerne i slutningen af året, om end omikronvarianten bremsede den tendens i december.

Resultatet er en væsentlig forbedring sammenlignet med 2020, der var lidt af et rædselsår for ISS med et underskud over fem milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det store minus skyldtes coronapandemien, som førte til hjemmearbejde verden over og dermed mindre behov for blandt andet rengøring og kantinedrift.

Samtidig havde selskabet en stor hensættelse på 3,5 milliarder kroner - blandt andet til tab på en stor kontrakt i Danmark.

/ritzau/