Italiensk entreprenør kræver to år mere til ny Storstrømsbro

Den italienske entreprenør på Storstrømsbroen har rejst et foreløbigt krav om en fristforlængelse på 27 måneder og 3,4 milliarder kroner mod Vejdirektoratet.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Ifølge mediet Licitationen betyder det, at det italienske krav er steget med 600 millioner kroner siden seneste krav.

På grund af skader på den nuværende Storstrømsbro og en forventning om en voldsom stigning i trafikken sydfra, når Femern Bælt-forbindelsen åbner, har Folketinget besluttet, at der skal bygges en ny Storstrømsbro.

Artiklen fortsætter under annoncen

Første spadestik blev taget i 2018, men siden da er tidsplanen kørt lidt af sporet, og Vejdirektoratet og det italienske konsortium, Storstroem Bridge Joint Venture (SBJV) er i stigende grad røget i totterne på hinanden.

I oktober sidste år åbnede SBJV en voldgiftssag mod den danske stat i form af Vejdirektoratet. Det er i den voldgiftssag, at kravet om 27 måneders forsinkelse og ekstra penge er rejst.

Ifølge Vejdirektoratet har SBJV henvist til en række forhold såsom havstrømme, vindforhold, coronapandemien og krigen som årsagerne til, at projektet forsinkes og fordyres.

Hos Vejdirektoratet har man svært ved at forstå det italienske konsortiums krav.

- De seneste tre år har været særlige, men vi har svært ved på det foreliggende grundlag at se, at entreprenøren tilnærmelsesvis vil have ret til de meget omfattende økonomiske krav og fristforlængelsen, som entreprenøren gør gældende, siger projektleder Niels Gottlieb, Vejdirektoratet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vejdirektoratet forsøger sammen med Kammeradvokaten at gennemgå SBJV's krav og udarbejde et svar til Voldgiftsnævnet.

Selv om SBJV og Vejdirektoratet er uenige om den endelige regning, er begge parter enig om, at broen skal bygges færdig.

Derfor er der lavet en aftale om, at Vejdirektoratet stiller et lån til rådighed, så der sker fremdrift i byggeriet.

/ritzau/