Vinfirmaet Fine Wine Invest slog sig op på at investere i dyr vin for sine kunder. Firmaet gik konkurs i 2017.

Iværksætter bag vinfirma straffes med fængsel for bedrageri

En iværksætter bag et vinfirma er torsdag blevet idømt en delvist betinget dom på to år og seks måneder for bedrageri i millionklassen.

Det oplyser Retten i Roskilde.

Der er tale om iværksætteren Thomas Clausen, der senere har skiftet navn til Christopher Clausen, og som tidligere er blevet omtalt i flere medier.

Hans firma Fine Wine Invest, der tilbage i 2017 gik konkurs, slog sig op på at investere i dyr vin for sine kunder.

Vinen skulle angiveligt opbevares i særlige lokaler hos vinbørsen Liv-Ex i London.

I forbindelse med konkursen gik blandt andet erhvervsmediet Børsen ind i sagen.

Her viste det sig, at firmaet slet ikke var i besiddelse af de dyre flasker, som var omdrejningspunktet for hele forretningen.

I begyndelse af 2017 kunne Fine Wine Invest præsentere et stort overskud. I erhvervsmediet Finans blev han omtalt under overskriften "hver dag tjente Thomas Clausen 12.500 kroner på vin".

Men regnskabet viste sig at være misvisende, hvilket blandt andet viste sig i den senere konkurs.

Ifølge Ekstra Bladet, som også fulgte sagen dengang, var kundernes penge ikke blevet brugt på investeringer i dyre vine.

I stedet havde bagmanden brugt pengene på møbler til sig selv samt leasing af en Ferrari.

Han skal betale omkring 3,4 millioner kroner i erstatning til 23 personer, der i sin tid investerede i den dyre vin.

Christopher Clausen er desuden blevet frakendt retten til at stifte, være direktør eller sidde i bestyrelsen i selskaber i de kommende to år.

Han skal afsone tre måneder i fængsel, mens de sidste to år og tre måneder er blevet gjort betinget.

Derudover skal han også udføre 300 timers samfundstjeneste. Det fremgår af torsdagens dom.

Dommen blev torsdag læst op i Retten i Roskilde, uden at den nu dømte var til stede. Derfor er det endnu ikke kommet frem, hvordan han forholder sig til straffen.

/ritzau/