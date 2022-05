Jagt fortsætter i udlandet på mistænkt for drab begået på hotel

Efter to blodige forbrydelser på et hotel og et lejlighedshotel i København håber politiet fortsat på hjælp til at finde en mistænkt hollandsk statsborger.

Torsdag oplyser Københavns Politi, at man har modtaget omkring ti henvendelser, efter at man onsdag udsendte en offentlig efterlysning af den 24-årige Yahye Mohamed Omar.

- De kommer hovedsageligt fra borgere, der muligvis har set den mistænkte i Danmark, siger politikommissær Kenneth Jensen i en skriftlig udtalelse.

- Vi har dog en kraftig formodning om, at han er stukket af til udlandet - Sverige, Norge, det nordlige Tyskland, Holland eller Storbritannien - så vi samarbejder internationalt og har desuden sendt en offentlig efterlysning til medier i de pågældende lande, siger han.

Forbrydelserne skete med cirka tre timers mellemrum søndag.

Søndag morgen cirka klokken 6.30 blev en 28-årig mand udsat for farlig vold mod hovedet i et værelse på hotellet NH Collection i Strandgade.

Den hårdt kvæstede mand blev opdaget ved 13-tiden. Mandag aften afgik han ved døden.

Midt på formiddagen skete et andet overfald på et lejlighedshotel i Silkegade. Her blev offeret stukket med kniv. Hans kind blev flået op, og det ene øre blev skåret af.

Politiet mistænker to mænd i sagerne.

Den ene, der er 20 år, blev anholdt tirsdag aften. I et lukket retsmøde onsdag besluttede en dommer at varetægtsfængsle ham i 27 dage. Han nægter sig skyldig.

Men den anden, Yahye Mohamed Omar, er altså tilsyneladende forsvundet til udlandet. Han er af politiet betegnet som farlig. I retsmødet vurderede dommeren, at der er en begrundet mistanke mod ham.

I en pressemeddelelse onsdag udsendte politiet fotos af den 24-årige.

Torsdag har politiet endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv.

/ritzau/