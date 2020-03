Jakob Ellemann-Jensen om coronakrisen: Onsdag vågner Danmark op til en illiberal virkelighed

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen havde aldrig forestillet sig at stemme for tiltag, der i så udstrakt grad griber ind i danskernes frihedsrettigheder. Alligevel deler han regeringens grundlæggende princip i kampen mod covid-19: Hellere gøre for meget end for lidt

Vi har skrevet det før, og vi kommer til at skrive det igen. Onsdag vågner Danmark op til en ny virkelighed.

Coronavirussen griber om sig: Over 80 personer er i øjeblikket indlagt med covid-19 på hospitalerne, 18 på intensive afdelinger, mens 977 danskere officielt er smittet med den potentielt livsfarlig virus. Det reelle tal er formentlig langt højere. Det fik tirsdag aften regeringen og statsminister Mette Frederiksen (S) til at varsle nye og vidtgående indgreb i danskernes dagligdag og frihed.

Offentlige forsamlinger på over ti personer bliver forbudt fra onsdag klokken 10. Caféer, restauranter og værtshuse lukker for servering. Storcentre og mange butikker ligeså. Udlandsrejser var i forvejen frarådet og grænserne lukket. I al fald for en stund.

For lederen af Venstre og oppositionen, Jakob Ellemann-Jensen, er det på mange måder dystre tider, erkender han.

Selvom de mest indgribende tiltag automatisk udløber om få uger, herunder forbuddet mod forsamlinger på over ti personer, og andre i marts 2021, eksempelvis muligheden for at tvangsbehandle og tvangsvaccinere coronasmittede, har formanden for Venstre på under en uge stemt for adskillige tiltag, han aldrig ”i sin vildeste fantasi” havde forestillet sig at skulle gøre.

Over for Kristeligt Dagblad sætter han nu ord på, hvor langt Danmarks selverklærede liberale parti bør gå i kampen mod coronavirussen, og om det kan blive for illiberalt.

”Det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv hele tiden,” siger han.

”Det er ekstremt vidtgående tiltag, vi nu ser. Det rækker langt ud over det praktiske ved ikke at måtte forsamles flere end ti mennesker, for vores forsamlingsfrihed er noget helt, helt grundlæggende. Det sætter mange tanker i gang, men hensynet til alle dem, der står i en rigtig farlig situation – de ældre, de svage og dem, som er under behandling – fylder mere."

Mette Frederiksen har tilsyneladende et princip, som hun bliver ved med at gentage: Vi skal hellere gøre for meget ind for lidt. Er du enig i det princip?

Jakob Ellemann-Jensen trækker på det i nogle sekunder. Og svarer så:

”Ja. Jeg vil nødig have, at nogen efter det her har mistet familiemedlemmer og står med en følelse af, at vi kunne have gjort mere.”

Mette Frederiksen sagde igen på aftenens pressemøde, at hun ikke udelukker nye tiltag og indgreb i kampen mod coronaen, selvom de nyeste tiltag er historisk indgribende. Hvor går Venstres grænse i det her, hvis I har en?

”Der er sikkert en masse tænkte eksempler.”

Lad os blive inden for realiteternes rammer?

”Jo, men hvad er inden for realiteterne i de her dage? For fjorten dage siden havde jeg aldrig kunnet forestille mig de tiltag, der nu er kommet,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han mener dog, at den brede opbakning fra alle Folketingets partier indtil videre ikke er kommet uden sværdslag fra hans side.

”Vi fik ændret muligheden for at trænge ind i private hjemme uden en dommerkendelse i forbindelse med epidemiloven (i torsdags, red.). Vores opgave er at tvinge os selv til at huske på frihedsrettighederne og få modereret de tiltag, der kommer, så vi stadig er et frit land.”

Der er kommet en solnedgangsklausul på epidemiloven, så de her meget vidtgående tiltag automatisk udløber om et år. Men hvorfor ikke seks eller tre måneder?

”Venstre havde et ønske om, at den udløb efter en kortere periode (end et år, red.). Det var der ikke flertal for. Det vigtigste er, at der trods alt er en tidsbegrænsning på.”

Vågner danskerne op til en illiberal virkelighed i morgen?

”På mange måder, ja. Det gør vi jo. Mange af de ting, vi ser som fuldstændige grundfæstede i vores måde at være et åbent, liberalt samfund på, er vi nødt til at gå på kompromis med i den her kamp."

Gør det ondt i dit liberale hjerte at lægge stemmer til de her ting?

”Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig det her. Jeg er gået ind i politik, fordi jeg tror på frihedsrettighederne og for at kæmpe for, at mennesket skal være så meget herre over sin egen tilværelse som overhovedet mulig. Men forudsætningen for det er, at vi passer ordentligt på hinanden,” siger han og tilføjer som slutbemærkning:

”Men hvis du havde spurgt mig for 14 dage siden, er der nogle af de her tiltag, jeg ville have forsvoret.”