Jens Rohdes bil ramt af genstand: Fuldstændig surrealistisk

Folketingsmedlem Jens Rohde blev torsdag i sin bil ramt af en genstand, der kom ned fra en bro, da han kørte på Vestmotorvejen mellem Slagelse og Sorø.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterforsker sagen og fortæller, at "vi tager anmeldelsen meget seriøst".

Det er uvist, hvad der ramte bilen, og om nogen har kastet genstanden. Men under alle omstændigheder fik Jens Rohde sig noget af et chok. Heldigvis slap han uden skrammer.

- Jeg kommer kørende alene og taler med min hustru på den håndfri. På et sekund ser jeg noget, der kommer højt oppe fra venstre, og så plasker det ned i ruden, så hele højre side er perforeret, siger han.

- Så giver det bare et ordentligt brag, og der ligger en masse glasskår. Man bliver forskrækket. På ruden ser det ud til, at genstanden er sådan cirka 30-50 centimeter. Det ligner en stang, siger Jens Rohde. der i april meldte sig ind i Kristendemokraterne.

Han fortæller, at han ikke har den fjerneste idé om, hvad der kan være sket.

- Jeg siger: "Hold da kæft, hvad fanden sker der". Så siger min kone: "Tal til mig. Tal til mig". Hun spørger, om jeg er kørt under en bro. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Så kigger jeg i bakspejlet, og ja, det er jeg. Så kører jeg af motorvejen og holder ved broen og kontakter politiet, siger Jens Rohde.

- Det er fuldstændig surrealistisk, så hurtigt det der går. Jeg har jo bare blikket nede på vejen. Jeg tænker slet ikke over det.

Han afviser ikke, at der kan være tale om, at nogen har stået på broen og kastet genstanden.

- Jeg aner ikke, om det er gjort med fortsæt eller ej. Politiet må se, om de kan finde en genstand. Men jeg må sige, de tager det meget alvorligt. Det er jeg ret imponeret over, siger han

Han kan dog på ingen måde forestille sig, at nogen bevidst kan have gået efter at ramme lige netop hans forrude.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg skal ikke konkludere, men jeg kan ikke se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Politiet spørger også til det.

- Men jeg fortæller jo aldrig, hvad jeg laver. Ud over min kone er der ingen der ved, at jeg befinder mig på motorvejen, siger han.

/ritzau/