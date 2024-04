Jes Dorph: - Jeg oplevede det nærmest som en afhøring

Da tv-vært Jes Dorph-Petersen mødte op til en samtale i advokatfirmaet Norrbom Vindings lokaler på Dampfærgevej i København 27. november 2020, havde forløbet ikke den karakter, han var blevet stillet i udsigt.

- Jeg oplevede det nærmest som en afhøring, fortæller Dorph-Petersen tirsdag fra vidneskranken i Østre Landsret.

Han er indkaldt i en sag, hvor advokat Yvonne Frederiksen af Advokatnævnet er idømt en bøde for brud på god advokatskik, i forbindelse med en advokatundersøgelse hun foretog for TV 2 om seksuel chikane på tv-stationen.

- Jeg var bange. Jeg var meget spændt. Og jeg var frem for alt meget usikker, fordi jeg var spændt på, hvad det var, der ville møde mig. Jeg var meget uforberedt, fortæller Jes Dorph-Petersen om sine erindringer om mødet.

Undersøgelsen mundede blandt andet ud i den konklusion, at der var grundlag for at fyre Jes Dorph. Og det blev han.

Men den dag i dag har Jes Dorph stadig ikke forstået, at hvad det er for regler, som han skal have forbrudt sig mod, og hvordan det kan begrunde, at han er blevet fyret.

- Der var ingen personaleregler, som forbød seksuelle relationer med praktikanter. Det var - undskyld udtrykket - forholdsvis almindeligt, at der var relationer på tværs af strukturen på stationen. Både seksuelle og også romantiske, forklarer Jes Dorph-Petersen.

Advokat Yvonne Frederiksen nåede frem til, at forklaringerne fra to tidligere praktikanter var troværdige, og at Jes Dorph havde udøvet seksuel chikane.

I 2001 skulle han have begået et seksuelt overgreb mod den ene praktikant - det afviser han fortsat. Og i 2003 befamlede han en anden praktikant, blev afvist og opfordrede siden to gange til noget seksuelt. Det har han indrømmet.

Den igangværende retssag handler ikke om, hvorvidt Dorph har gjort det ene eller det andet. Det handler om, hvorvidt advokat Yvonne Frederiksens tilrettelæggelse og gennemførelse af sin undersøgelse var i tråd med reglerne for god advokatskik.

Advokatnævnet har givet hende en bøde på 20.000 kroner, fordi et flertal i nævnet mente, at hun ikke havde fulgt god skik. Sådanne afgørelser kan indbringes for retten, og det er det, som er sket nu.

Sagen behandles videre torsdag i denne uge, og på et senere tidspunkt afsiges der dom. Derudover følger på et endnu ukendt tidspunkt en retssag, hvor Jes Dorph-Petersen har sagsøgt Yvonne Frederiksen.

Dorph kræver en erstatning på cirka 1,6 millioner kroner.

/ritzau/