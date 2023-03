Jesper Berg stopper som direktør for Finanstilsynet efter otte år

Jesper Berg stopper som direktør for Finanstilsynet. Han har sidste dag i løbet af april.

Det meddeler tilsynet i en pressemeddelelse.

63-årige Jesper Berg har siddet på direktørposten siden 2015.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være direktør for Finanstilsynets 400 medarbejdere i næsten 8 år. Men det er også et hårdt job, der stiller store krav og slider på en.

- Den 6. april fylder jeg 64 år og jeg har heldigvis nogen, der vil passe på mig og som jeg også gerne vil bruge mere tid sammen med, lyder det fra Jesper Berg.

Han håber på at få tid til andre passioner som "finansiel stabilitet i udviklingslande og undervisning".

- Jeg er meget tryg ved, at Finanstilsynets medarbejdere også fremover kan sikre en berettiget tillid til det finansielle system, selv når bølgerne går højt, siger han i pressemeddelelsen.

Indtil en ny direktør er fundet, vil vicedirektør Kristian Vie Madsen fungere på posten.

/ritzau/