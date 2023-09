Jesper Buch forlader Løvens Hule efter ni år

Erhvervsmanden Jesper Buch stopper som investor i DR-programmet "Løvens Hule".

Det skriver han i et opslag på LinkedIn.

- Jeg har lovet min familie (og mig selv) at jeg skal stoppe i Løvens Hule – derfor overlader jeg venstre flanke til en ny løve, skriver han.

Jesper Buch har været med i "Løvens Hule" i otte sæsoner over ni år, skriver han.

Han er dermed den eneste investor, som har været med siden den første sæson af programmet.

- Nok er nok, jeg skal nyde alle de penge, jeg selv har lavet. Jeg skal tænke på mig selv, og ikke alle andre. Det har været en fantastisk rejse. Jeg kunne have taget ti år mere, hvis jeg ville, men det ville jeg ikke, siger Jesper Buch til Ekstra Bladet.

Også Christian Arnstedt meldte tidligere tirsdag ud, at han forlader programmet.

Arnstedt begrunder det med, at han har investeret i mange små virksomheder gennem programmet.

- Jeg har investeret i så mange nu, at jeg ikke føler jeg kan tage flere ind og samtidig have tid til de virksomheder jeg har investeret i, samt de andre opgaver jeg har mit arbejde, skrev han i et opslag på LinkedIn.

Den første sæson af "Løvens Hule" blev sendt på DR i 2015.

Her bestod investorpanelet ud over Jesper Buch af erhvervsmand Christian Stadil, IT-investor Tommy Ahlers, tøjdesigner Ilse Jacobsen og forretningskvinde Birgit Aaby.

I programmet kommer håbefulde iværksættere ind og præsenterer deres produkt og virksomhed. Herefter skal investorerne vurdere, om de vil købe sig ind i virksomheden.

