Joakim von And-maleri kræves konfiskeret fra formodet narkobagmand

Loftet er normalt 16 års fængsel i narkosager, men det vil anklagemyndigheden sprænge i en sag, som indledes onsdag i Retten i Glostrup.

Her står to mænd på 27 år tiltalt i en omfattende sag om smugling af narkotika.

Mere end et halvt ton amfetamin skal den ene af dem have arrangeret indsmugling og opbevaring af, blandt andet i en lejlighed i Viby J ved Aarhus.

Det er påstanden i anklageskriftet fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Også mere end 70 kilo kokain og mange tusinde ecstasypiller indgår i tiltalen.

På krypterede tjenester såsom Signal og EncroChat kommunikerede de angiveligt med andre og aftalte detaljer for indsmuglingen af de store mængder narko.

Noget endte i Gjern i Midtjylland, andet endte i Østjylland, mens en del også fandt vej til Brøndby.

En stor del af tiltalen bygger i høj grad på krypterede beskeder, der de seneste par år har været et afgørende trumfkort i en stribe narkosager om mængder, som i forhold til tidligere er sensationelt store.

Selv om de to 27-årige begge er tiltalt i sagen, havde de tilsyneladende forskellige roller. Den ene bestemte noget, som den anden så udførte, kan man læse ud fra anklageskriftet.

Under sagen har NSK fået hjælp langvejs fra. Nærmere bestemt bistand fra politimyndigheder i andre lande.

Det har senioranklager Anders Amorøe tidligere oplyst, men han ville ikke oplyse, præcis hvilken bistand der har været tale om.

Åbenbart har den ene 27-årige - ham, der er tiltalt for at have udstukket ordrer - i nogen tid opholdt sig i ved Den Persiske Bugt.

Både opholds-id, bilregistrering og kørekort udstedt af De Forenede Arabiske Emirater forlanges konfiskeret. Det fremgår af anklageskriftet.

Det samme gælder blandt andet 11 Louis Vuitton-tasker, andre mærkevarer og designerprodukter, ædelsten og et maleri, der forestiller den stenrige tegneseriefigur Joakim von And.

Manden nægter sig skyldig.

Imidlertid hævder anklagemyndigheden, at han i løbet af godt to år formåede at tjene 6,6 millioner kroner på kriminalitet.

Det fremgår inden sagen ikke, hvordan den anden mand - ham, der angiveligt fulgte den andens instrukser - forholder sig til tiltalen.

Anklagemyndigheden har taget en særlig paragraf i brug i sagen. Straffelovens paragraf 88 gør det muligt at hæve straffen med indtil det halve, hvis der er tale om "særdeles skærpende omstændigheder".

Og det mener anklagemyndigheden, der er i denne sag. Det fremgår af anklageskriftet. Dermed risikerer mændene en længere straf end det maksimum på 16 år, der normalt er i narkosager.

Det maksimum blev en kvinde i februar idømt i samme narkosag, efter at hun tilstod, at hun i en lejlighed i Viby J havde håndteret 457 kilo amfetamin samt været i besiddelse af et par maskinpistoler.

Retten i Glostrup har afsat seks dage til sagen mod de to mænd.

Sidste retsdag er 20. juni.

